Mohit
Sep 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

बिना ट्रॉफी टीम इंडिया ने ऐसे मनाया जश्न

एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी ही जश्न मनाया।

फाइनल जीत

Source: Insta

सोशल मीडिया पर बिना ट्रॉफी जश्न की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हो रही हैं।

जमकर वायरल

Source: Insta

टीम इंडिया की जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ।

जबरदस्त विवाद

Source: Insta

दरअसल भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

इनकार कर दिया था

Source: Insta

यही नहीं प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी काफी देर से शुरू हुई वहीं सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए।

व्यक्तिगत पुरस्कार

Source: Insta

मोहसिन नकवी PCB और ACC अध्यक्ष हैं। वे भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं।

नकवी के हाथ से नहीं ली

Source: Insta

प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया का जश्न देखने लायक था। बिना ट्रॉफी लिए भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे ट्रॉफी हाथ में ही हो।

ट्रॉफी हाथ में ही हो

Source: Insta

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तरह चलकर स्टेज की ओर आए।

स्टेज की ओर

Source: Insta

आपको बता दें कि कमेंटेटर साइमन डूल ने इस दौरान जानकारी दी कि टीम इंडिया ट्रॉफी आज नहीं लेगी।

बाद में लेंगे ट्रॉफी

Source: Insta

आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया।

नौवीं बार 

Source: Insta

