बिना ट्रॉफी टीम इंडिया ने ऐसे मनाया जश्न
जीतने के बाद टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी ही जश्न मनाया।
टीम इंडिया की जीत के बाद
प्रेजेंटेशन
सेरेमनी
को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ।
दरअसल भारतीय टीम ने
मोहसिन
नकवी
के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
यही नहीं
प्रेजेंटेशन
सेरेमनी
भी काफी देर से शुरू हुई वहीं सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए।
मोहसिन
नकवी
PCB
और
ACC
अध्यक्ष हैं। वे भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं।
नकवी के हाथ से नहीं ली
प्रेजेंटेशन
सेरेमनी
में टीम इंडिया का जश्न देखने लायक था। बिना
ट्रॉफी
लिए भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे ट्रॉफी हाथ में ही हो।
भारतीय कप्तान
सूर्यकुमार
यादव
वनडे
टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तरह चलकर
स्टेज
की ओर आए।
आपको बता दें कि
कमेंटेटर
साइमन
डूल
ने इस दौरान जानकारी दी कि टीम इंडिया ट्रॉफी आज नहीं लेगी।
आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया।
