बिना ट्रॉफी टीम इंडिया ने ऐसे मनाया जश्न

प्रेजेंटेशन

सेरेमनी

में टीम इंडिया का जश्न देखने लायक था। बिना

ट्रॉफी

लिए भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे ट्रॉफी हाथ में ही हो।