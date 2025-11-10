By Mohit
पिलेट्स करती हैं सारा, जानें इसके फायदे

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।

मेडिकल की पढ़ाई कर चुकीं सारा पेश से मॉडल हैं। वे सोशल मीडिया पर विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।

सोशल मीडिया सेंसेशन सारा की फिटनेस भी बेमिसाल है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन एक्सरसाइज जो करती हैं।

सारा की फिटनेस का क्या राज है उनके चाहने वाले ये जरूर जानना चाहते हैं।

सचिन की लाडली जिम में अलग-अलग एक्सरसाइज तो करती ही हैं मगर एक खास किस्म की एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल रखती हैं।

सारा तेंदुलकर अपने फिटनेस रूटीन में पिलेट्स एक्सरसाइज को जरूर शामिल करती हैं।

पिलेट्स एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और कोर की स्थिरता को बढ़ाने के लिए विख्यात है।

जिमिंग की तरह पिलेट्स एक्सरसाइज में उतना भारी वजन नहीं उठाना नहीं होता। इसे मैट और इक्विपमेंट दोनों के साथ किया जा सकता है।

वजन कम करने में भी पिलेट्स एक्सरसाइज काफी कारगर है। यही नहीं इस खास किस्म की एक्सरसाइज से जोड़ों के दर्द को भी खत्म किया जा सकता है।

वहीं ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है साथ ही मूड को बेहतर करने में मदद करता है। बॉलीवुड की कई हसीनाएं भी इसके जरिए खुद को फिट रखती हैं। 

