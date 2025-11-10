By Mohit
PUBLISHED Nov 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पिलेट्स करती हैं सारा, जानें इसके फायदे
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।
ग्लैमरस अंदाज
Source: Insta
मेडिकल की पढ़ाई कर चुकीं सारा पेश से मॉडल हैं। वे सोशल मीडिया पर विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।
मोटी कमाई
Source: Insta
सोशल मीडिया सेंसेशन सारा की फिटनेस भी बेमिसाल है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन एक्सरसाइज जो करती हैं।
हर दिन एक्सरसाइज
Source: Insta
सारा की फिटनेस का क्या राज है उनके चाहने वाले ये जरूर जानना चाहते हैं।
फिटनेस का राज
Source: Insta
सचिन की लाडली जिम में अलग-अलग एक्सरसाइज तो करती ही हैं मगर एक खास किस्म की एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल रखती हैं।
जिमिंग के अलावा
Source: Insta
सारा तेंदुलकर अपने फिटनेस रूटीन में पिलेट्स एक्सरसाइज को जरूर शामिल करती हैं।
फिटनेस रूटीन
Source: Insta
पिलेट्स एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और कोर की स्थिरता को बढ़ाने के लिए विख्यात है।
क्या-क्या फायदा?
Source: Insta
जिमिंग की तरह पिलेट्स एक्सरसाइज में उतना भारी वजन नहीं उठाना नहीं होता। इसे मैट और इक्विपमेंट दोनों के साथ किया जा सकता है।
जिमिंग से अलग
Source: Insta
वजन कम करने में भी पिलेट्स एक्सरसाइज काफी कारगर है। यही नहीं इस खास किस्म की एक्सरसाइज से जोड़ों के दर्द को भी खत्म किया जा सकता है।
काफी कारगर
Source: Insta
वहीं ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है साथ ही मूड को बेहतर करने में मदद करता है। बॉलीवुड की कई हसीनाएं भी इसके जरिए खुद को फिट रखती हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट
Source: Insta
रिंकू सिंह की दमदार बॉडी और एब्स देख लीजिए
Click Here