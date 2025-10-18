By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025

हार्दिक ने नताशा को ऐसे किया था प्रपोज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर की एक्स वाइफ नताशा स्टानकोविक हैं। कपल ने साल 2020 में शादी की थी मगर 2024 में तलाक हो गया था।

2023 में तलाक 

हार्दिक और नताशा का एक बेटा भी है। बेटे का नाम अगस्त्य है जो कि मां संग रहता है। हालांकि दोनों ही बेटे की देखभाल करते हैं।

एक बेटा

हार्दिक की लव स्टोरी काफी दिलचस्प थी। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोनों 2018 में नाईट क्लब में पहली बार मिले थे। हार्दिक नताशा पर दिल हार बैठे थे। वहीं नताशा को भी हार्दिक काफी दिलचस्प लगे थे।

मुलाकात

पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार होने लगा था।

दोस्ती फिर प्यार

पांड्या ने न्यू ईयर 2020 में यॉट पर नताशा को प्रपोज किया और सगाई की थी। इस दौरान दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने लायक था।

प्रपोज

खास बात ये थी कि हार्दिक ने प्रपोज करने से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2019 को अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था।

एक दिन पहले

31 मई, 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। उसी साल 30 जुलाई 2020 को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ था।

शादी से पहले प्रेग्नेंट

आपको बता दें कि हार्दिक अब मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में हैं। हार्दिक हाल में अपने बर्थडे पर माहिका संग विदेश ट्रिप पर थे।

अब इनके संग हार्दिक

हार्दिक और माहिका ने समुद्र किनारे रोमांटिक पल बिताए। हार्दिक ने खुद अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की थीं।

खुद किया पब्लिक

