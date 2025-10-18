By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
हार्दिक ने नताशा को ऐसे किया था प्रपोज
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर की एक्स वाइफ नताशा स्टानकोविक हैं। कपल ने साल 2020 में शादी की थी मगर 2024 में तलाक हो गया था।
2023 में तलाक
Source: Insta
हार्दिक और नताशा का एक बेटा भी है। बेटे का नाम अगस्त्य है जो कि मां संग रहता है। हालांकि दोनों ही बेटे की देखभाल करते हैं।
एक बेटा
Source: Insta
हार्दिक की लव स्टोरी काफी दिलचस्प थी। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोनों 2018 में नाईट क्लब में पहली बार मिले थे। हार्दिक नताशा पर दिल हार बैठे थे। वहीं नताशा को भी हार्दिक काफी दिलचस्प लगे थे।
मुलाकात
पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार होने लगा था।
दोस्ती फिर प्यार
Source: Insta
पांड्या ने न्यू ईयर 2020 में यॉट पर नताशा को प्रपोज किया और सगाई की थी। इस दौरान दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने लायक था।
प्रपोज
Source: Insta
खास बात ये थी कि हार्दिक ने प्रपोज करने से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2019 को अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था।
एक दिन पहले
Source: Insta
31 मई, 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। उसी साल 30 जुलाई 2020 को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ था।
शादी से पहले प्रेग्नेंट
Source: Insta
आपको बता दें कि हार्दिक अब मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में हैं। हार्दिक हाल में अपने बर्थडे पर माहिका संग विदेश ट्रिप पर थे।
अब इनके संग हार्दिक
Source: Insta
हार्दिक और माहिका ने समुद्र किनारे रोमांटिक पल बिताए। हार्दिक ने खुद अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की थीं।
खुद किया पब्लिक
Source: Insta
पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसकी वाइफ है मॉडल
Click Here