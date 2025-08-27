By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 27, 2025
ये है पांच पैरों वाला अनोखा जानवर!
हम सभी जानते हैं कि पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए होता है। आपने 2 या 4 पैरों वाले जानवर को जरूर देखा होगा।
लेकिन क्या आप 5 पैरों वाले जानवर के बारे में जानते हैं। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे जानवर के बारे में बताते हैं।
यह जानवर कोई और नहीं बल्कि कंगारू है। यह जानकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी।
अब आप कहेंगे कि कंगारू के 2 पैर होते हैं। यह बात सत्य है।
लेकिन कंगारू चलने के लिए 2 पैर और 2 हाथ का इस्तेमाल करता है।
इसी के साथ-साथ वो अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है।
इस तरह उसकी पूंछ चलने के लिए उसके पांचवें पैर की तरह काम करता है।
पूंछ के इस्तेमाल से कंगारू न सिर्फ अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बल्कि पूंछ इसके शरीर को आगे धकेलकर इसे तेज चलने में मदद करता है।
कंगारू का पूंछ काफी ताकतवर होता है। क्योंकि इसकी मदद से वो अपने शरीर का भार संभाल सकता है।
