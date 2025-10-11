By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

खूब जमीन खरीदना चाहते हैं इस इंडियन क्रिकेटर के पिता

क्रिकेट में एक तरफ शोहरत तो मिलती ही है, पैसा भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा है।

क्रिकेट में शोहरत और पैसा

क्रिकेटर्स को एक मैच के लाखों रुपये मिलते हैं।

लाखों रुपये प्रति मैच

ऐसे में क्रिकेटर्स काफी अमीर हो जाते हैं। करियर असुरक्षित होने की वजह से हर क्रिकेटर चाहता है कि उसकी सेविंग और प्रॉपर्टी अच्छे फॉर्म में होने के साथ ही बन जाए।

अमीर हो जाते हैं क्रिकेटर्स

कई क्रिकेटर्स के पैसों का लेखा जोखा उनके पेरेंट्स भी रखते हैं। माता-पिता अपने हिसाब से पैसों को इनवेस्ट करना चाहते हैं।

पैसों का इनवेस्टमेंट

हाल ही में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंजबाज अर्शदीप सिंह का इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा है अर्शदीप सिंह का इंटरव्यू 

Pic Credit: Social Media

इस इंटरव्यू में वे बता रहे हैं कि उनके पिता पैसों को जमीन खरीदने में इनवेस्ट कर रहे हैं।

पिता जमीन में कर रहे हैं इनवेस्टमेंट

Pic Credit: Social Media

वे इंटरव्यू में कहते हैं कि "पापा को लैंड से प्यार है। कहीं भी कुछ भी आ जाए जमीन ले लेते हैं जी।"

पापा को जमीन से है प्यार

Pic Credit: Social Media

अर्शदीप सिंह कहते हैं कि जब भी उनके पास पैसे रहते हैं पापा का यही कहना होता है कि इस पैसे की जमीन ले लेते हैं।

पैसे होने पर जमीन की बात

Pic Credit: Social Media

अर्शदीप सिंह के पिता का मानना है कि जमीन एक तरह का इनवेस्टमेंट है। उनके पिता कहते हैं कि जमीनें आगे चलकर दोगुने तीन गुने दाम पर जाएंगी।

देते हैं ये तर्क

Pic Credit: Social Media

टेस्ट: सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

 Click Here