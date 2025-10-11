By Vimlesh Kumar Bhurtiya
खूब जमीन खरीदना चाहते हैं इस इंडियन क्रिकेटर के पिता
क्रिकेट में एक तरफ शोहरत तो मिलती ही है, पैसा भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा है।
क्रिकेटर्स को एक मैच के लाखों रुपये मिलते हैं।
ऐसे में क्रिकेटर्स काफी अमीर हो जाते हैं। करियर असुरक्षित होने की वजह से हर क्रिकेटर चाहता है कि उसकी सेविंग और प्रॉपर्टी अच्छे फॉर्म में होने के साथ ही बन जाए।
कई क्रिकेटर्स के पैसों का लेखा जोखा उनके पेरेंट्स भी रखते हैं। माता-पिता अपने हिसाब से पैसों को इनवेस्ट करना चाहते हैं।
हाल ही में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंजबाज अर्शदीप सिंह का इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है।
इस इंटरव्यू में वे बता रहे हैं कि उनके पिता पैसों को जमीन खरीदने में इनवेस्ट कर रहे हैं।
वे इंटरव्यू में कहते हैं कि "पापा को लैंड से प्यार है। कहीं भी कुछ भी आ जाए जमीन ले लेते हैं जी।"
अर्शदीप सिंह कहते हैं कि जब भी उनके पास पैसे रहते हैं पापा का यही कहना होता है कि इस पैसे की जमीन ले लेते हैं।
अर्शदीप सिंह के पिता का मानना है कि जमीन एक तरह का इनवेस्टमेंट है। उनके पिता कहते हैं कि जमीनें आगे चलकर दोगुने तीन गुने दाम पर जाएंगी।
