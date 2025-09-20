By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
शादी को हो गए 9 साल, फिर भी पिता नहीं बना ये भारतीय क्रिकेटर
फैमिली प्लानिंग एक बेहद अहम चीज होती है। लोग इसे बहुत सोच विचार कर करते हैं।
क्रिकेट जगत में भी फैमिली प्लानिंग का खास ध्यान दिया जाता है।
आज हम आपको एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताएंगे, जिनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेरेंट्स नहीं बने हैं।
हम बात कर रहे हैं भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की।
सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में देविशा शेट्टी से शादी की थी।
7 जुलाई 2016 को यह कपल शादी के बंधन में बंधा था।
दोनों की शादी को हुए 9 साल 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी इस कपल ने फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है।
बता दें कि मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव 35 वर्ष के हैं, जबकि उनकी वाइफ देविशा शेट्टी की उम्र 32 वर्ष होने वाली हैं।
बता दें कि सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी का प्यार कॉलेज के दिनों का है। इस कपल की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी। यानी 6 साल की लंबी डेटिंग के बाद ये शादी के बंधन में बंधे थे।
