ऐसा शहर, जो एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी

अंग्रेजों की वर्षो की गुलामी के बाद भारत को साल 1947 में आजादी मिली।

1947 में आजाद हुआ भारत

तब से भारत को स्वतंत्र भारत के रूप में जाना जाने लगा।

स्वतंत्र भारत

भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। आज हम सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है।

राजधानी

लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक शहर ऐसा भी है, जिसे एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था।

एक दिन की राजधानी

आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह शहर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई नहीं बल्कि प्रयागराज (पहले इलाहाबाद) है।

प्रयागराज

यह बात स्वतंत्र भारत की नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत की है जब इलाहाबाद को भारत की 1 दिन की राजधानी बनाया गया था।

ब्रिटिश भारत के दौरान

यह वाकया साल 1858 का है। महत्वपूर्ण बदलाव के दौरान इसे एक दिन के लिए ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था।

साल 1858

1 मार्च 1858 को इसे भारत की एक दिन की राजधानी बनाया गया था। इस अवधि के दौरान प्रयागराज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरा।

1 मार्च 1858 के दिन था राजधानी

बता दें कि इस घटना के बाद इलाहाबाद पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसका तेजी से विकास हुआ। यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे बड़े संस्थान स्थित हैं।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र

