By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

इस जानवर को कभी नहीं आती है नींद 

इंसान रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, वो भी अगर कम सो जाएं तो चिड़चिड़ापन, थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। 

नींद

लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी नहीं सोता है।

नहीं सोता है जीव

वो जानवर और कोई नहीं बल्कि डॉल्फिन है। इनकी की नींद का तरीका बहुत अनोखा है।

डॉल्फिन

डॉल्फिन के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ।

दिमाग के हिस्से

ये भी अपने दिमाग का एक हिस्सा सोने देती हैं और दूसरा हिस्सा जागता रहता है।

दूसरा हिस्सा

ताकि ये तैरती रहें और सांस भी ले सकें। साथ ही शिकारियों पर निगाह बनाए रखें।

निगाह

बता दें कि समुद्र में शार्क जैसे शिकारी होते हैं, इसलिए भी डॉल्फिन का आधा दिमाग हर समय एक्टिव रहता है।

एक्टिव

डॉल्फिन के अलावा बुलफ्रॉग यानी मेंढक भी कभी नहीं सोते।

दूसरा जीव

ये मेंढक आराम करते वक्त भी आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं।

ध्यान

यानी नींद जैसी कोई स्थिति इनके लिए नहीं होती, लेकिन आराम जरूर करते हैं।

आराम करते हैं

किन देशों में लगा है हिजाब पहनने पर बैन?

 Click Here