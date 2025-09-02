By Deepali Srivastava
पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां
पहाड़ों पर ट्रिप हर कोई किसी भी मौसम में प्लान कर लेता है। पहाड़ पर घूमने में खूब मजा आता है लेकिन बारिश में ये खतरनाक होता है।
पहाड़ों की सैर
खासतौर पर मानसून सीजन में कार से पहाड़ों पर जाना बड़े खतरे से कम नहीं है। लेकिन अगर आप कभी कार से पहाड़ों पर जाएं, तो कुछ बातें ध्यान में रखें।
कार ट्रिप
पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर कार को काफी आराम और सुरक्षा के साथ चलाने की कोशिश करें। चलिए कुछ खास टिप्स बताते हैं।
ड्राइविंग टिप्स
कार पहाड़ों पर चलाते समय हमेशा स्पीड कम रखें। इससे हादसा होने की संभावना कम रहेगी।
लो स्पीड
अक्सर लोग जल्दी जाने के लिए ओवरटेक कर लेते हैं। ऐसे में आप पहाड़ों पर ओवरटेक न करें।
नो ओवरटेक
मोड़ों पर ध्यान
अगर घुमावदार सड़कें हैं, तो मोड़ों पर खासतौर पर ध्यान रखें। कई बार सामने से आ रही गाड़ी टकरा जाती है।
डिस्टेंस
अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी से खास दूरी बनाकर रखें। इससे टकराने से बचेंगे।
सही गियर
पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने के लिए हमेशा सही गियर का इस्तेमाल करें और इसे ध्यान से लगाएं।
पार्किंग
अगर आपको ब्रेक लेना हो, तो पहाड़ों की सड़कों पर कही भी गाड़ी खड़ी न करें। सही जगह देखकर ही गाड़ी पार्क करें।
हॉर्न
भीड़ वाली जगहों पर हॉर्न बजाते हुए ड्राइविंग करें। इससे एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं।
