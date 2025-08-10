By Deepali Srivastava
मॉड्यूलर किचन बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
आजकल हर घर में किचन मॉड्यूलर हो चुके हैं। ये किचन थोड़े स्टाइलिश और आरामदायक होते हैं।
मॉड्यूलर किचन
सभी मॉड्यूलर किचन स्टैंडिंग स्टाइल में होते हैं। ऐसे में इनमें अलमारी का स्पेस ज्यादा निकल आता है।
स्टैंडिंग स्टाइल
अगर आप भी घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं। तो कुछ चीजों को दिमाग में जरूर रखें।
कुछ जरूरी चीजें
मॉड्यूलर किचन बनवाते समय जब अलमारी बनवाये तब उसके स्पेस का खास ध्यान रखें।
अलमारी स्पेस
ऊंचाई
अपनी हाइट के हिसाब से ही अलमारी बनवाएं। ज्यादा ऊंची अलमारी न बनवाएं। फिर कोई सामान लेने में दिक्कत होगी।
बर्तन स्टैंड
बर्तनों को रखने के लिए अलग-अलग स्टैंड बनवाएं। ग्लास, प्लेट, कटोरी, चम्मच। इससे बर्तन मिक्स नहीं होंगे।
डिब्बा बॉक्स
मसाले, दाल-चावल रखने वाले डिब्बे के लिए बड़ी अलमारी चुनें और बनवाएं। जिसमें सभी आ जाये।
एक्स्ट्रा स्पेस
किचन में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी रखें। किचन के कई ऐसे सामान या बर्तन होते हैं, जो रखने में आसानी होगी।
क्रॉकरी
क्रॉकरी वाले बर्तनों के लिए अलग अलमारी बनवा सकते हैं। इससे आपकी क्रॉकरी सामने दिखेगी और ये फैंसी लगेगा।
मिक्सर-माइक्रोवेव
मिक्सर और माइक्रोवेव के लिए भी किचन में स्पेस दें। वरना इन सामान के लिए अलग जगह देनी पड़ती है।
