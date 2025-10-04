By Deepali Srivastava
35 की उम्र के बाद चेहरे पर ना लगाएं ये चीजें

स्किन केयर रूटीन में हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू उपाय तक सब शामिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें नुकसान कर जाती हैं।

स्किन केयर

30 से 35 की उम्र में स्किन ढीली होने लगती है। झुर्रियां हो जाती है और अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती है।

35 की उम्र

इस उम्र के बाद हर चीज चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं। उनसे फायदा की जगह नुकसान हो सकता है और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं।

क्या न लगाएं

30 के बाद चेहरे पर बेकिंग सोडा डालकर कोई भी फेस पैक या मास्क न लगाएं। बेकिंग सोडा स्किन को ड्राई करता है।

बेकिंग सोडा

चेहरे पर फिटकरी लगाने से भी बचें। ये आपके स्किन पोर्स को बंद कर सकती है।

फिटकरी

हैवी मेकअप

हैवी मेकअप करने से बचें। मेकअप केमिकल युक्त होते हैं और इन्हें ज्यादा लगाने से पिंपल्स होगा।

साबुन

30-35 की उम्र के बाद साबुन सीधा चेहरे पर न लगाएं। साबुन से स्किन खुरदुरी हो जाती है। 

एजिंग फेस मास्क

एंटी-एजिंग को रोकने के लिए लोग फेस मास्क लगा लेते हैं। इनसे झुर्रियां पड़ने लगती है। इन्हें न लगाएं।

