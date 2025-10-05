By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रोहित और विराट के ये 2 सपने हमेशा के लिए रह गए अधूरे
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में रोहित शर्मा बतौर कप्तान भारत के लिए नहीं खेलेंगे, बल्कि वे एक खिलाड़ी की हैसियत से नजर आएंगे।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान
विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे।
शुभमन गिल होंगे कप्तान
रोहित शर्मा की कप्तानी जाने के बाद उनका एक ख्वाब अधूरा रह जाएगा।
रोहित शर्मा का सपना रह गया अधूरा
रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हर समय वर्ल्ड कप दिखता है। वे देश के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं।
वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे रोहित
रोहित का यह सपना साल 2023 में पूरा नहीं हो सका था। टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी।
2023 में टूटा था सपना
उम्मीद की जा रही थी कि रोहित शर्मा साल 2027 के वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है।
2027 की थी उम्मीदें
ऐसे में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का देश को वर्ल्ड कप जिताने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा।
कप्तान के तौर पर नहीं जिता पाए ODI वर्ल्ड कप
ठीक इसी तरह विराट कोहली का एक सपना अधूरा ही रह गया। विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन बनाना चाहता हूं।
विराट का भी एक ख्वाब अधूरा
हालांकि, मई में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और उनके 10 हजार रन पूरे नहीं हो सके।
नहीं बना सके 10 हजार रन
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 123 मैचों की 210 पारियों में 30 शतक लगाते हुए 9,230 रन बनाए। उनका 10 हजार रन बनाने का सपना सपना ही रह गया।
इतने पर ही थम गया करियर
