By Mohit
PUBLISHED Aug 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पुजारा के इन 3 रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल
टेस्ट फार्मैट के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। पुजारा करीब 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रह थे।
रिटायरमेंट ले ली
Source: Insta
37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट, 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट की 176 पारियों में 7195 रन और 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारियां अपने नाम की।
करियर ऐसा
Source: Insta
आज हम आपको पुजारा के ऐसे 3 रिकॉर्ड्स की जानकारी दे रहे हैं जिनका टूटना बेहद मुश्किल है।
बेहद मुश्किल
Source: Insta
पुजारा एक टेस्ट पारी में 500 से ज्यादा गेंदों का सामना करने वाले इकलौते भारतीय हैं।
इकलौते भारतीय
Source: Insta
पुजारा ने ये कारनामा 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में किया था। पारी के दौरान 525 गेंद खेलकर दोहरा शतक जड़ा था।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
Source: Insta
चेतेश्वर पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में 18 दोहरे शतक जड़े हैं। कोई भी भारतीय उनसे आगे नहीं। पुजारा के बाद इस मामले में दूसरे नंबर पर विजय मर्चेंट हैं जिनके 11 दोहरे शतक हैं।
18 दोहरे शतक
Source: Insta
धैर्य और साहस की मिसाल रहे पुजारा टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर भी हैं। टेस्ट में 13 बल्लेबाजों ने मैच के सभी पांच दिनों में बल्लेबाजी की है।
सभी पांच दिनों
Source: Insta
पुजारा ने ये कारनामा 2017 के कोलकाता टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ किया था। तब अपनी पारी में पुजारा ने 52 और 22 रन बनाए थे।
52 और 22 रन
Source: Insta
पुजारा पांच दिन बल्लेबाजी करने के बावजूद कुल 75 से कम रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं।
75 से कम रन
Source: Insta
टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव प्लेयर्स
Click Here