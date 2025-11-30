By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
रविवार के ये खास उपाय बदल देंगे किस्मत, तेजी से होंगे काम पूरे!
हिंदू धर्म के मुताबिक रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर सूर्यदेव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
रविवार का दिन
रविवार को पूजा के साथ कुछ विशेष उपाय करना बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन कुछ उपाय करने से किस्मत बदल सकती है।
विशेष उपाय
रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और चावल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें।
सूर्यदेव को अर्घ्य
अर्घ्य चढ़ाते समय ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें। इससे सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
मंत्र
रविवार को घर से बाहर निकलने से पहले माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।
लाल चंदन का तिलक
लाल वस्त्र पहनें
इसके साथ ही, इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ और फलदायी माना जाता है।
दीपक जलाएं
रविवार को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सूर्यदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं।
दान करें
यदि आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और लाल रंग के वस्त्र दान करें। इस उपाय से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं।
अन्य उपाय
रविवार के दिन एक बरगद का पत्ता लाएं। इस पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह भी शुभ होता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
