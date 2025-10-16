By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 16, 2025
सबसे ज्यादा किस सांप की उम्र होती है?
सांपों को लेकर कई सारे बाते बताई गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सांप कितने साल तक जीवित रहता है और कैसे इनके उम्र का पता लगाया जाता है।
सांप की उम्र
देश में सांप की लगभग 270 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इनमें कुछ प्रजातियां गार्डन स्नेक की होती है, जो हमारे आस-पास रहवासी इलाके में पाए जाते हैं।
प्रजातियां
कुछ जंगलों में पाए जाते है और कुछ विरले ही होते हैं, जो कम ही दिखाई देते है।
कम दिखाई देते हैं
जगह के हिसाब से हर सांप की उम्र अलग होती है।
अलग-अलग उम्र
सांपों की औसतन उम्र की बात करें, तो 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होती है, जबकि अजगर प्रजाति के सांप 40 साल तक जीवित रह सकते है।
औसतन उम्र
ऐसे सांप जो घास फूस में रहते है या फिर रहवासी बस्तियों में, जहां लोगों की हलचल ज्यादा होती हैं, वहां रहते है तो उनकी मौत जल्दी हो जाती है।
जल्दी होती है मौत
ऐसे सांप 8 से 10 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कॉमन करैत, कोबरा, रसैल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर जैसे सांपो की उम्र ज्यादा होती है।
उम्र
ये सांप 15 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहते है।
अधिकतम उम्र
सबसे अधिक उम्र वाले सांपो की जब बात आती है, तो अजगर का नाम सबसे ऊपर होता है।
अजगर
अजगर भी सांपो की ही एक प्रजाति है। अजगर में जहर नहीं होता है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है की इंसान वहीं दम तोड देता है।
पकड़ होती है मजबूत
