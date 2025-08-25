By Mohit
PUBLISHED Aug 25, 2025
पहली बार एशिया कप में खेलेंगे ये 7 भारतीय
एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हाल में हुआ है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से खेला जाएगा।
9 सितंबर से
टीम इंडिया में 7 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि पहली बार एशिया कप खेलने उतरेंगे।
पहली बार
पिछले साल ही इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहली बार एशिया कप खेलेंगे।
अभिषेक शर्मा
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भी एशिया कप में पहली बार खेलने उतरेंगे।
रिंकू सिंह
Photo: ICC/FB
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी पहली बार एशिया कप खेलने जा रहे हैं।
संजू सैमसन
Photo: ICC/FB
लंबे कद के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे।
शिवम दुबे
Photo: TeamIndia/FB
विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
जितेश शर्मा
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज हर्षित राणा एशिया कप में पहली बार खेलेंगे।
हर्षित राणा
Photo: ICC/FB
मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में चुना गया है और वे भी पहली बार एशिया कप में खेलेंगे।
वरुण चक्रवर्ती
Photo: ICC/FB
