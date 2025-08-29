By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 29, 2025
Faith
काली हल्दी से जुड़े ये उपाय दूर करेंगे आर्थिक संकट
पीली हल्दी का इस्तेमाल सब्जी, दवा, पूजा-पाठ और हर शुभ काम में करते हैं, लेकिन क्या आप काली हल्दी के बारे में जानते हैं।
काली हल्दी
ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में काली हल्दी को बेहद खास माना गया है। इसके जुड़े कई उपाय भी बताए गए हैं।
उपाय
इन उपायों को आजमाकर न सिर्फ आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाती है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और बरकत भी बढ़ाती है।
लाभ
यदि आप बेवजह खर्चों से परेशान हैं, तो शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में एक चांदी की डिब्बी लें और उसमें काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर रखें।
पहला उपाय
अब इसे लक्ष्मी मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे घर लाकर उस जगह रखें, जहां आप धन रखते हैं।
मां लक्ष्मी को अर्पित
मान्यता है कि इस उपाय से धन की स्थिरता बनी रहती है और फिजूलखर्ची से छुटकारा मिलता है।
छुटकारा
कहा जाता है कि जब गणेश चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्रवार का योग एक साथ पड़ता है, तो उस दिन काली हल्दी का प्रयोग करने से बड़ा लाभ मिलता है।
दूसरा उपयोग
इसके लिए काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का पीले कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रखें। फिर इसे तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक संकट मिटता है।
तिजोरी में रखें
महीने के पहले बुधवार को काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इससे अपने दुकान में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं।
तीसरा उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
