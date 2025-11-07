By Mohit
PUBLISHED Nov 7, 2025

 Cricket

SA के खिलाफ टेस्ट टीम में चुने गए हैं ये

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है। आइए टीम में किन्हें शामिल किया गया है एक नजर डाल लेते हैं।

चलिए जानते हैं

Photo: Shubman/Insta

शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं चोट से रिकवर होने के बाद ऋषभ पंत बतौर उप-कप्तान खेलेंगे।

गिल और पंत

Photo: Shubman/Insta

टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन भी शामिल किए गए हैं।

साई को भी मौका

Photo: Shubman/Insta

वहीं देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को भी जगह दी गई है।

जडेजा भी शामिल

Photo: Shubman/Insta

अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी शामिल किए गए हैं।

गेंदबाज

Photo: Shubman/Insta

टीम में कुलदीप यादव और आकाश दीप भी चुने गए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिर मौका नहीं दिया गया है।

कुलदीप और आकाश

Photo: Shubman/Insta

इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टीम में वापसी करने वाले करुण नायर को वेस्टइंडीज के बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मौका नहीं मिला है।

करुण को मौका नहीं

Photo: Shubman/Insta

घरेलू क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करने वाले सरफराज खान को भी मौका नहीं मिल सका है।

सरफराज भी नहीं

Photo: Sarfaraz/Insta

आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा।

कब हैं मैच?

Photo: Shubman/Insta

