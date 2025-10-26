By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 26, 2025
मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं इंसान के ये अंग
कहते हैं कि इंसान का शरीर बस मरने के बाद ही पूरी तरह से काम करना बंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है।
दरअसल, कुछ ऑर्गंस ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं।
इसलिए मरने के बाद भी इंसान के ऑर्गंस को डोनेट करके दूसरे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।
चलिए जानते हैं कि मरने के बाद भी शरीर के कौन से अंग रहते हैं जिंदा और कौन सा अंग सबसे आखिर में मरता है।
एक्सर्ट्स के मुताबिक मरने के बाद भी इंसान के शरीर में हार्ट 4 से 6 घंटे, लंग्स 4 से 8 घंटे, लीवर 8 से 12 घंटे तक जिंदा रहते हैं।
वहीं, किडनी 24 से 36 घंटे , स्किन 24 घंटे और आंखें 4 से 6 घंटों तक जिंदा रहती हैं। आपको बता दें कि ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बल्कि अप्रॉक्सिमेट समय है।
ऐसे में ऑर्गंस के जिंदा रहने का समय और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
इंसान के शरीर में मरने के बाद सबसे ज्यादा देर तक उसकी किडनियां जिंदा रहती हैं।
यह तकरीबन 24 से 36 घंटे तक जिंदा रहती हैं। इसलिए इसको सबसे टिकाऊ अंग माना जाता है।
ऐसे में मरने के बाद आप किसी को भी आसानी से किडनी डोनेट कर सकते हैं और यही वजह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन अक्सर सफल होते हैं।
