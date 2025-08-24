By Mohit
8 महीने के भीतर 4 क्रिकेटर्स का संन्यास
इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट फार्मैट के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है।
रिटायरमेंट ले ली
पुजारा करीब 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रह थे। पुजारा ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की जानकारी दी है।
खुद दी जानकारी
37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट, 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट की 176 पारियों में 7195 रन और 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारियां अपने नाम की।
टेस्ट में रन
बीते 8 महीने के भीतर टीम इंडिया के चार दिग्गजों ने अपने संन्यास से फैन्स को चौंकाया है।
दिग्गजों का संन्यास
पुजारा से पहले धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसी साल 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान किया था।
मई में रिटायर हो गए थे
टी-20 फार्मैट से तो रोहित-कोहली 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ही चुके थे। दोनों अब सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं।
टी-20 WC के बाद ही
चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और विराट कोहली से पहले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले ली थी।
अश्विन ने भी
अश्विन ने बीते साल दिसंबर में अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया था।
अचानक ही
हैरानी की बात ये थी कि ऑफ-स्पिनर अश्विन ने टेस्ट सीरीज के बीच में ही अपनी रिटायरमेंट की जानकारी फैन्स को दी थी।
सीरीज के बीच में ही
वक्त बितने के बाद अश्निन ने खुद रिटायरमेंट की वजह भी फैन्स के साथ शेयर की थी। अश्विन के मुताबिक वे टीम से लगातार बाहर रहने की वजह से संन्यास लेने को मजबूर हो गए थे।
नाराज थे!
