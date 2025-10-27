By Mohit
बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं ये महिला IAS
देश में कुछ ऐसी भी महिला IAS अधिकारी हैं जो कि तेज-तर्रार होने के साथ ही अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।
आज हम आपको बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत पांच ऐसी ही महिला IAS अधिकारी से मिलवा रहे हैं।
राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली परी बिश्नोई भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। 2019 में 24 साल की उम्र में 30वीं रैंक के साथ UPSC क्लीयर किया था।
परी बिश्नोई
स्मिता सभरवाल की गिनती भी सबसे चर्चित और तेज-तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पर होती है।
स्मिता सभरवाल
स्मिता का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। सभरवाल साल 2000 में चौथी रैंक के साथ UPSC टॉपर बनी थीं। उन्हें तेलंगाना कैडर मिला था।
2000 में बनीं IAS
रोहिणी सिंधुरी कर्नाटक कैडर 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रोहिणी की गिनती देश की सबसे तेज-तर्रार अधिकारी के तौर पर होती है।
रोहिणी सिंधुरी
रोहिणी लुक्स और स्टाइल के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं।
सर्जना यादव
IAS अधिकारी सर्जना यादव भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने साल 2019 में UPSC एग्जाम क्लीयर किया था।
दिल्ली की रहने वाली प्रियंका गोयल भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। प्रियंका ने UPSC एग्जाम में 369वीं रैंक हासिल की थी।
प्रियंका गोयल
