By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं ये महिला IAS

देश में कुछ ऐसी भी महिला IAS अधिकारी हैं जो कि तेज-तर्रार होने के साथ ही अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।

तेज-तर्रार

आज हम आपको बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत पांच ऐसी ही महिला IAS अधिकारी से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलिए

राजस्‍थान के बीकानेर की रहने वाली परी बिश्नोई भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। 2019 में 24 साल की उम्र में 30वीं रैंक के साथ UPSC क्लीयर किया था।

परी बिश्नोई 

Source: Insta

स्मिता सभरवाल की गिनती भी सबसे चर्चित और तेज-तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पर होती है।

स्मिता सभरवाल

Source: Insta

स्मिता का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। सभरवाल साल 2000 में चौथी रैंक के साथ UPSC टॉपर बनी थीं। उन्हें तेलंगाना कैडर मिला था।

2000 में बनीं IAS

Source: Insta

रोहिणी सिंधुरी कर्नाटक कैडर 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रोहिणी की गिनती देश की सबसे तेज-तर्रार अधिकारी के तौर पर होती है।

रोहिणी सिंधुरी

Source: Insta

रोहिणी लुक्स और स्टाइल के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं।

काफी आगे

Source: Insta

सर्जना यादव

IAS अधिकारी सर्जना यादव भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने साल 2019 में UPSC एग्जाम क्लीयर किया था।

Source: Insta

दिल्ली की रहने वाली प्रियंका गोयल भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। प्रियंका ने UPSC एग्जाम में 369वीं रैंक हासिल की थी।

प्रियंका गोयल

Source: Insta

