CNG पर जबरदस्त माइलेज देती हैं ये 5 कार
पेट्रोल की बढ़ती कीमत से परेशान हैं तो आप CNG कार खरीद सकते हैं। ऐसा करके आप हर महीने अपने काफी पैसा बचा सकेंगे।
काफी बचत
वहीं अगर आपकी रोजाना की रनिंग काफी ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा माइलेज की चाह रखते हैं तो CNG कार बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है।
माइलेज की चाह
CNG पेट्रोल से सस्ती है और माइलेज भी ज्यादा देती है। यही वजह है कि कई लोग CNG कार चलाना पसंद करते हैं।
पेट्रोल के मुकाबले
आज हम आपको CNG पर जबरदस्त माइलेज देने वाली 5 कार की जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
मारुति सुजुकी की हैचबैक सिलेरियो की माइलेज 34.43 km/kg है। कार का शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 6.89 लाख रुपये है।
सिलेरियो
Photo: Maruti
मारुति सुजुकी की इस सेडान कार की माइलेज 33.73 km/kg है। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8.79 लाख रुपये है।
डिजायर
Photo: Maruti
मारुति सुजुकी की इस छोटी हैचबैक की सीएनजी माइलेज 33.85 km/kg है। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5.89 लाख रुपये है।
ऑल्टो K10
Photo: Maruti
टाटा मोटर्स की इस माइक्रो SUV कार की सीएनजी माइलेज 33.85 km/kg है। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये है।
पंच
मारुति सुजुकी की इस 7 सीटर कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11.15 लाख रुपये है। बात करें माइलेज की तो ये प्रति किलोग्राम CNG पर 26.11 किलोमीटर है।
अर्टिगा
Photo: Maruti
