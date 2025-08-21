By Mohit
T20 विश्व कप के 8 प्लेयर एशिया कप में भी

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का एलान हाल में किया गया है। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं दी गई है।

टीम का एलान

जून 2024 में टी-20 विश्व कप में खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया देशवासियों को एशिया कप में खिताबी जीत का तोहफा देना चाहेगी।

बड़ा टूर्नामेंट

जून 2024 में टी-20 विश्व कप के वे कौन-से 8 प्लेयर्स हैं जिन्हें एशिया कप 2025 के लिए टीम में जगह मिली है आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव एशिया कप में टीम की कमान संभालेंगे।

सूर्यकुमार यादव

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी टी-20 विश्व कप 2024 के हीरो थे। हार्दिक को भी एशिया कप के लिए टीम में चुना गया है।

हार्दिक पांड्या

टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में अहम भूमिका निभाने वाले अक्षर पटेल भी एशिया कप के लिए टीम में चुने गए हैं।

अक्षर पटेल

टी-20 विश्व कप 2024 में सभी मैच खेलने वाले लंबे कद के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

शिवम दुबे

टी-20 विश्व कप में एक भी मैच नहीं खेले थे मगर एशिया कप के लिए चुना गया है।

संजू सैमसन

टी-20 विश्व कप 2024 में धमाल मचाने के बाद जसप्रीत को एशिया कप के लिए टीम में चुना गया है।

जसप्रीत बुमराह

टी-20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले अर्शदीप सिंह बुमराह के साथ तेज गेंदबाजी में दम दिखाएंगे।

अर्शदीप सिंह

