25 हजार की रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन्स

दिवाली फेस्टिव सीजन में अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट 25 हजार रुपये तक है तो हम आपको 8 बेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं।

कर रहे प्लान?

शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी के स्मार्टफोन रेडमी 15 6GB और 8GB रैम ऑप्शन के साथ आता है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसमें 7000mAh बैटरी दी गई है

रेडमी 15

Photo: Xiaomi

पोको के इस स्मार्टफोन में 7000mAh बैटरी दी गई है। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6.9 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। इसके 4GB रैम वेरिएंट कीमत 10,999 रुपये है।

पोको M7+

Photo: POCO

सैमसंग गैलेक्सी F17 स्मार्टफोन में 50 मैगापिक्सल के OIS कैमरे के साथ 5000mAh की बैटरी मिलेगी। 13,999 रुपये शुरुआती कीमत वाले इस फोन में कई AI फीचर्स भी मिलेंगे।

गैलेक्सी F17

Photo: Samsung

कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,000mAh बैटरी मिलेगी। स्क्रीन साइज 6.57 इंच का है। कंपनी ने इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी है और शुरुआती कीमत 20,999 रुपये है।

रियलमी 15

Photo: Realme

 लावा के प्ले अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन में 6.67 इंच डिस्प्ले दी गई है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 पावरफुल प्रोसेसर से लैस इस फोन की शुरूआती कीमत 14,999 रुपये है।

प्ले अल्ट्रा 5G

Photo: Lava

रियलमी P4 स्मार्टफोन सीरीज में 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी दी गई है। 4D कर्व्ड डिस्प्ले वाले इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 18,499 रुपये है।

रियलमी P4

Photo: Realme

स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 17,999 रु है। इसमें 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी। प्राइमरी कैमरा 50MP तो सेल्फी कैमरा 32MP है। कंपनी ने इसमें 5500mAh बैटरी दी है।

मोटो G96 5G

Photo: Motorola

सैमसंग गैलेक्सी A26 की शुरुआती कीमत 24,999 रु है। इसमें 6.7-इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, एक्सीनोस 1380 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 50MP प्राइमरी कैमरा और 13MP सेल्फी कैमरा है।

गैलेक्सी A26

Video: Fauxles/Pexels

