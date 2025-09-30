By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
Tech
25 हजार की रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन्स
दिवाली
फेस्टिव
सीजन में अगर आप नया
स्मार्टफोन
लेने की सोच रहे हैं और
बजट
25 हजार रुपये तक है तो हम आपको 8
बेस्ट
स्मार्टफोन
की जानकारी दे रहे हैं।
कर रहे प्लान?
शाओमी
के सब-ब्रांड
रेडमी
के
स्मार्टफोन
रेडमी
15
6GB
और 8
GB
रैम
ऑप्शन
के साथ आता है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसमें 7000
mAh
बैटरी
दी गई
है
।
रेडमी
15
Photo: Xiaomi
पोको
के इस
स्मार्टफोन
में
7000mAh
बैटरी
दी गई है। इसमें 50
मेगापिक्सल
कैमरा और 6.9 इंच
फुल
एचडी
डिस्प्ले दी गई है। इसके 4
GB
रैम
वेरिएंट
कीमत
10,999
रुपये है।
पोको
M7+
Photo: POCO
सैमसंग
गैलेक्सी
F17
स्मार्टफोन
में 50
मैगापिक्सल
के
OIS
कैमरे के साथ 5000
mAh
की
बैटरी
मिलेगी।
13,999
रुपये शुरुआती कीमत वाले इस फोन में कई
AI
फीचर्स
भी मिलेंगे।
गैलेक्सी
F17
Photo: Samsung
कंपनी के इस
स्मार्टफोन
में 7,000
mAh
बैटरी
मिलेगी।
स्क्रीन
साइज
6.57 इंच का है। कंपनी ने इसमें
एमोलेड
डिस्प्ले दी है और शुरुआती कीमत
20,999
रुपये है।
रियलमी
15
T
Photo: Realme
लावा के प्ले
अल्ट्रा
5
G
स्मार्टफोन में
6.67 इंच डिस्प्ले दी गई है।
मीडियाटेक
डाइमेंसिटी
7300
पावरफुल
प्रोसेसर
से लैस इस फोन की
शुरूआती
कीमत
14,999
रुपये है।
प्ले
अल्ट्रा
5
G
Photo: Lava
रियलमी
P4
स्मार्टफोन
सीरीज
में 50
MP
कैमरा और 7000
mAh
बैटरी
दी गई है। 4
D
कर्व्ड
डिस्प्ले वाले इस
स्मार्टफोन
की शुरुआती कीमत
18,499
रुपये है।
रियलमी
P4
Photo: Realme
स्मार्टफोन
की शुरुआती कीमत 17,999 रु है। इसमें 3
D
कर्व्ड
डिस्प्ले मिलेगी।
प्राइमरी
कैमरा 50
MP
तो
सेल्फी
कैमरा 32
MP
है। कंपनी ने इसमें 5500
mAh
बैटरी
दी है।
मोटो
G96 5G
Photo: Motorola
सैमसंग
गैलेक्सी
A26
की शुरुआती कीमत 24,999 रु है। इस
में 6.7-इंच की
फुल
HD+
डिस्प्ले
,
एक्सीनोस
1380
ऑक्टा
-कोर
प्रोसेसर
,
50
MP
प्राइमरी
कैमरा और 13
MP
सेल्फी
कैमरा है।
गैलेक्सी
A26
Video:
Fauxles
/Pexels
