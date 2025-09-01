By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
हाल में लॉन्च हुए हैं ये 8 बजट स्मार्टफोन
स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं मगर असमंजस में हैं कि कौन-सा खरीदें तो हम आपको हाल में लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स की जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
पोको के इस 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है। इसमें 6.9 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले और 7,000mAh बैटरी दी गई है।
पोको M7 प्लस
Photo: Poco
लावा के इस बजट स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप है तो कीमत 13,499 रुपये है। कंपनी ने इसमें 6.67 इंच वाली फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी है।
ब्लेज AMOLED 2 5G
Photo: Lava
देसी स्मार्टफोन मेकर लावा ने हाल में इस 5G गेमिंग फोन को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा है।
प्ले अल्ट्रा 5G
Photo: Lava
वहीं 6.67 इंच डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 SoC प्रोसेसर है। शुरआती कीमत 14,999 रुपये है।
कीमत इतनी
Photo: Lava
कंपनी ने इसमें 7000mAh बैटरी दी है। कीमत 14,999 रुपये से शुरू है। स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 फ्लैगशिप चिपसेट तो 50 मेगापिक्स्ल कैमरा सेटअप दिया गया है।
रेडमी 15
Photo: MI
रियलमी इंडिया ने हाल में ही 5G स्मार्टफोन सीरीज रियलमी P4 लॉन्च की है। दोनों ही स्मार्टफोन में 7000mAh बैटरी गई है।
रियलमी P4
Photo: Realme
रियलमी P4 की शुरुआती कीमत 18,499 रुपये है तो रियलमी P4 प्रो की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है।
ये है कीमत
Photo: Realme
स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपये है। कंपनी ने इसमें 50 मेगापिक्स्ल कैमरा सेटअप तो 6.8 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी है।
ऑनर X7c 5G
Photo: Honor
फोन में 6000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप है। कीमत 9,299 रुपये है। 5G फोन में AI इरेजर और सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर्स हैं।
इनफिनिक्स हॉट 60i
Photo: Infinix
वीवो T4 प्रो 50 मैगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन में 6500mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा है। शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है।
वीवो T4 प्रो 50
Photo: Vivo
एक सेटिंग से बैटरी और इंटरनेट की होगी बचत
Click Here