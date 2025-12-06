By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुए ये

गूगल सर्च ट्रेंड्स 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए क्रिकेटर 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे।

पहला स्थान

Source: Insta

लिस्ट में दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले प्रियांश आर्या दूसरे स्थान पर रहे।

प्रियांश आर्या

Source: Insta

लिस्ट में तीसरे स्थान पर 24 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जो कि टी-20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर नई पहचान बना चुके हैं।

अभिषेक शर्मा

Source: Insta

गुंटूर के 21 साल के शेख रशीद भी गूगल ट्रेंड्स में शामिल हैं। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

शेख राशिद

Source: Insta

महिला वर्ल्ड कप 2025 विनिंग टीम का हिस्सा रहीं जेमिमा रोड्रिग्स लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

जेमिमा रोड्रिग्स

Source: Insta

चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर आयुष म्हात्रे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

आयुष म्हात्रे

Source: CSK/Insta

महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

स्मृति मंधाना

Source: Insta

घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन और इंग्लैंड के खिलाफ कई साल बाद टीम इंडिया में वापसी के चलते चर्चा में रहे। करुण लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। 

करुण नायर

Source: Insta

