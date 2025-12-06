By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुए ये
गूगल
सर्च
ट्रेंड्स
2025 में सबसे ज्यादा
सर्च
किए गए क्रिकेटर 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे।
पहला स्थान
Source: Insta
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर पंजाब
किंग्स
के लिए खेलने वाले
प्रियांश
आर्या दूसरे स्थान पर रहे।
प्रियांश
आर्या
Source: Insta
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर 24 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जो कि टी-20 इंटरनेशनल में बतौर
ओपनर
नई पहचान बना चुके हैं।
अभिषेक शर्मा
Source: Insta
गुंटूर
के 21 साल के शेख
रशीद
भी गूगल
ट्रेंड्स
में शामिल हैं। वे
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
शेख
राशिद
Source: Insta
महिला
वर्ल्ड
कप
2025
विनिंग
टीम का हिस्सा रहीं
जेमिमा
रोड्रिग्स
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
जेमिमा
रोड्रिग्स
Source: Insta
चेन्नई
सुपर
किंग्स
के
ओपनर
आयुष
म्हात्रे
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
आयुष
म्हात्रे
Source: CSK/Insta
महिला क्रिकेट टीम की
स्टार
बल्लेबाज स्मृति
मंधाना
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
स्मृति
मंधाना
Source: Insta
घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन और
इंग्लैंड
के खिलाफ कई साल बाद टीम इंडिया में वापसी के चलते चर्चा में रहे। करुण
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
करुण
नायर
Source: Insta
ODI
में सबसे अधिक चौके वाले टॉप-8
पाकिस्तानी
Click Here