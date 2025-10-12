By Dheeraj Pal
इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा छुट्टियां

भारत विविधताओं और त्योहारों का देश है। यहां हर धर्म और संस्कृति के लोग अपने रीति-रिवाज और पर्वों को मनाते हैं।

त्योहारों का देश

इसी वजह से भारत में सालभर सबसे ज्यादा सार्वजनिक छुट्टियां मिलती हैं।

सार्वजनिक छुट्टियां

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक, भारत में सालाना कुल 42 छुट्टियां होती हैं। इस नंबर के साथ भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

पहले नंबर पर भारत

नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यहां भी कई धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं।

नेपाल

नेपाल में साल में कुल 35 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म के त्योहारों के चलते यहां पर ये छुट्टियां पड़ती हैं।

कुल छुट्टियां

ईरान में छुट्टियां आमतौर इस्लामिक कैलेंडर और पुरानी परंपराओं पर आधारित होती हैं। यहां कर्मचारियों को सालाना कुल 26 छुट्टियां मिलती हैं।

ईरान

म्यांमार में भी छुट्टियों की संख्या 26 है। यहां थिंग्यान जल उत्सव जैसे लोकप्रिय त्योहार मनाए जाते हैं।

म्यांमार

श्रीलंका में सालाना कुल 25 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं। लोग स्वतंत्रता दिवस, सिंहली और तमिल नव वर्ष, वेसाक जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं।

श्रीलंका

मलेशिया में हर साल 24 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं। इन छुट्टियों के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह वजह हैं।

मलेशिया

फिजी एक बहु-धार्मिक देश है, जहां सालाना 23 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं। यहां हिन्दू, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग अपने धार्मिक त्योहार मनाते हैं।

फिजी

