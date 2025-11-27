By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
इन देशों के पास नहीं है अपनी कोई सेना!
दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपनी-अपनी सेनाएं होती हैं, जो देश, जनता और हितों की रक्षा करती हैं।
अपनी सेना
लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। फिर भी ये देश सुरक्षित हैं और शांति से अपना शासन चला रहे हैं।
बिना आर्मी वाले देश
कोस्टा रिका ने 1948 में अपनी सेना खत्म कर दी थी। उस समय देश में गृहयुद्ध के बाद नई सरकार ने फैसला किया कि अब सेना पर खर्च करने के बजाय पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाया जाएगा।
कोस्टा रिका
आज कोस्टा रिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और विशेष सुरक्षा बलों के पास है। इसके अलावा, अमेरिका और अन्य लैटिन देशों के साथ इसके रक्षा समझौते हैं।
रक्षा की जिम्मेदारी
आइसलैंड के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है, लेकिन यह देश NATO का सदस्य है। यानी अगर इस पर कोई हमला होता है तो NATO देश इसकी रक्षा करते है।
आइसलैंड
वेटिकन सिटी
यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और यह कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड गार्ड संभालते हैं।
लीचटेंस्टाइन
1868 में आर्थिक कारणों से लीचटेंस्टाइन ने अपनी सेना खत्म कर दी थी। अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड पर है। यह देश छोटा है और बेहद शांतिप्रिय माना जाता है।
नाउरू
प्रशांत महासागर का यह छोटा द्वीप राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। नाउरू के पास सिर्फ पुलिस बल है, जो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालता है।
मोनाको
मोनाको यूरोप का एक छोटा और अमीर देश है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के पास है।
समोआ के पास भी सेना नहीं है। यह देश अपनी रक्षा के लिए न्यूजीलैंड पर निर्भर है.।दोनों देशों के बीच एक मित्र संधि है।
समोआ
बिना कान सांप को सुनाई कैसे देता है?
Click Here