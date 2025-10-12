By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 11, 2025
ये हैं दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले जीव, कुछ हैं 'अमर'
धरती पर जन्म लेने वाले हर प्राणी की मौत तय है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ ऐसे जीव हैं, जो सदियों तक जिंदा रहते हैं।
चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिनकी उम्र लंबी होती है।
आर्कटिक समुद्र में रहने वाली बोहेड व्हेल 200 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती है।
अब तक सबसे लंबी उम्र की व्हेल 211 साल जिंदा रही थी। बोहेड की सबसे करीबी रिश्तेदार मिंक व्हेल 60 साल तक जिंदा रह सकती है।
गैलापागोस कछुआ औसतन 200 से 250 साल तक जिंदा रहता है 2006 में अद्वैत नाम के एक मेल कछुए की 225 साल की उम्र में मौत हो गई थी।
कोइ कॉर्प एक छोटी मगर पालतू मछली है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सजावट के लिए किया जाता है। इसकी उम्र 200 साल से ऊपर होती है।
यह आर्कटिक महासागर में गहरे पानी के नीचे पाई जाती है। ये जानवर 150 से 200 साल तक जीवित रहते हैं। इनमें से किसी भी शार्क की सबसे लंबी आयु 392 वर्ष थी।
अंटार्कटिक स्पंज ने अपनी लंबी उम्र की वजह से गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इनकी उम्र 5000 साल से 15000 साल तक हो सकती है।
तुर्रिटोप्सिस डोहर्नी एक जेलीफिश है और इसे धरती पर अमर प्राणी माना जाता है।
इसके शरीर में मस्तिष्क और हृदय नहीं होता। यह कभी बूढ़ी नहीं होती और मरती नहीं। एक निश्चित उम्र के बाद यह फिर युवा होने लगती है।
