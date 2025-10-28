By Mohit
PUBLISHED Oct 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ये हैं गंभीर, युवराज और इरफान की वाइफ
टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर, युवराज सिंह और इरफान पठान शादीशुदा हैं। गंभीर तो मौजूदा समय में टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका में हैं।
आइए मिलिए
आज हम आपको इन तीनों ही दिग्गजों की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
सबसे पहले बात इरफान की वाइफ की करते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज की वाइफ का नाम सफा बेग है। इस कपल के दो बच्चे हैं।
सफा
सफा पेशे से मॉडल हैं। इस कपल ने फरवरी, 2016 में सऊदी अरब में निकाह किया था। सफा उम्र में इरफान से 10 साल छोटी हैं।
मॉडल हैं सफा
निकाह से पहले वे सऊदी अरब के जेद्दाह में मॉडलिंग करती थीं। आपको बता दें कि वे मूल रूप से भारतीय हैं।
जेद्दाह में मॉडल थीं
बात करें युवराज सिंह की वाइफ की तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच हैं। इस कपल के दो बच्चे हैं।
हेजल कीच
युवराज और हेजल ने 30 नवंबर 2016 को शादी कर ली थी। हेजल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान संग भी काम कर चुकी हैं।
2016 में शादी
सलमान संग काम करने के अलावा हेजल को फिल्म 'मैक्सिमम' (2012) के आइटम नंबर 'आ आंते अमलापुरम' के लिए भी जाना जाता है।
आइटम नंबर से पहचान
गौतम गंभीर की वाइफ की बात करें तो उनका नाम नताशा है। इस कपल की दो बेटियां हैं।
नताशा
गंभीर की वाइफ करोड़पति बिजनेस फैमिली से हैं। हालांकि गंभीर के पिता दीपक का भी टेक्सटाइल का बिजनेस है।
बिजनेसमैन फैमिली
