ये हैं गंभीर, युवराज और इरफान की वाइफ

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर, युवराज सिंह और इरफान पठान शादीशुदा हैं। गंभीर तो मौजूदा समय में टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका में हैं।

आज हम आपको इन तीनों ही दिग्गजों की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

सबसे पहले बात इरफान की वाइफ की करते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज की वाइफ का नाम सफा बेग है। इस कपल के दो बच्चे हैं।

सफा पेशे से मॉडल हैं। इस कपल ने फरवरी, 2016 में सऊदी अरब में निकाह किया था। सफा उम्र में इरफान से 10 साल छोटी हैं।

निकाह से पहले वे सऊदी अरब के जेद्दाह में मॉडलिंग करती थीं। आपको बता दें कि वे मूल रूप से भारतीय हैं।

बात करें युवराज सिंह की वाइफ की तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच हैं। इस कपल के दो बच्चे हैं।

युवराज और हेजल ने 30 नवंबर 2016 को शादी कर ली थी। हेजल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान संग भी काम कर चुकी हैं।

सलमान संग काम करने के अलावा हेजल को फिल्म 'मैक्सिमम' (2012) के आइटम नंबर 'आ आंते अमलापुरम' के लिए भी जाना जाता है।

गौतम गंभीर की वाइफ की बात करें तो उनका नाम नताशा है। इस कपल की दो बेटियां हैं।

गंभीर की वाइफ करोड़पति बिजनेस फैमिली से हैं। हालांकि गंभीर के पिता दीपक का भी टेक्सटाइल का बिजनेस है।

