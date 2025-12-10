By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ताजा ICC रैंकिंग में ये टॉप-8 ODI बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को वनडे फार्मैट की नई रैंकिंग जारी कर दी है।

नई रैंकिंग जारी

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। उनके रेटिंग पॉइंट्स 773 हैं और वे चौथे से दूसरे पायदान पर आ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल रेटिंग पॉइंट्स 766 के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

डेरिल मिशेल

Photo: ICC

लिस्ट में चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जारदान हैं जिनके रेटिंग पॉइंट्स 764 हैं।

इब्राहिम जारदान

Photo: ICC

शुभमन गिल लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। गिल के 723 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

शुभमन गिल

Photo: ICC

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। बाबर के 722 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC

आयरलैंड के हैरी टेक्टर इस लिस्ट में 708 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर हैं।

हैरी टेक्टर

Photo: ICC

वेस्टइंडीज के शाई होप लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। ताजा रैंकिंग में होप के 701 रेटिंग पॉइंट्स हैं। 

शाई होप

Photo: ICC

सभी 3 फार्मैट में 100+ विकेट वाले प्लेयर्स

 Click Here