By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ताजा ICC रैंकिंग में ये टॉप-8 ODI बैटर
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (
आईसीसी
) ने बुधवार को
वनडे
फार्मैट
की नई
रैंकिंग
जारी कर दी है।
नई
रैंकिंग
जारी
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा
781
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ
लिस्ट
में पहले स्थान पर काबिज हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर विराट
कोहली
हैं। उनके
रेटिंग
पॉइंट्स
773 हैं और वे चौथे से दूसरे पायदान पर आ चुके हैं।
विराट
कोहली
Photo: ICC
न्यूजीलैंड
के
डेरिल
मिशेल
रेटिंग
पॉइंट्स
766 के साथ
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
डेरिल
मिशेल
Photo: ICC
लिस्ट
में चौथे स्थान पर
अफगानिस्तान
के इब्राहिम
जारदान
हैं जिनके
रेटिंग
पॉइंट्स
764 हैं।
इब्राहिम
जारदान
Photo: ICC
शुभमन
गिल
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं। गिल के 723
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
शुभमन
गिल
Photo: ICC
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं। बाबर के 722
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC
आयरलैंड
के
हैरी
टेक्टर
इस
लिस्ट
में 708
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ सातवें स्थान पर हैं।
हैरी
टेक्टर
Photo: ICC
वेस्टइंडीज
के
शाई
होप
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं। ताजा
रैंकिंग
में
होप
के 701
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
शाई
होप
Photo: ICC
सभी 3
फार्मैट
में 100
+
विकेट
वाले
प्लेयर्स
Click Here