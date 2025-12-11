ICC टेस्ट रैंकिंग में ये हैं टॉप-8 बैटर

इंटरनेशनल

क्रिकेट

काउंसिल

(

आईसीसी

)

ने

बुधवार

को

टेस्ट

फार्मैट

की

नई

रैंकिंग

जारी

कर

दी।

लिस्ट

में देखिए टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं।