Dec 11, 2025
ICC टेस्ट रैंकिंग में ये हैं टॉप-8 बैटर
इंटरनेशनल
क्रिकेट
काउंसिल
(
आईसीसी
)
ने
बुधवार
को
टेस्ट
फार्मैट
की
नई
रैंकिंग
जारी
कर
दी।
लिस्ट
में देखिए टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
इंग्लैंड
के जो
रूट
हैं।
रूट
के 898
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
जो
रूट
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
के
केन
विलियमसन
827
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
केन
विलियमसन
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
स्टीव
स्मिथ
823
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
स्टीव
स्मिथ
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के बल्लेबाज
हैरी
ब्रुक
82
0
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
हैरी
ब्रुक
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के
कामिंदू
मेंडिस
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
मेंडिस
के 781
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
कामिंदू
मेंडिस
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
कप्तान
टेम्बा
बावुमा
775
रेटिंग
पॉइंट्स
के साथ
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
टेम्बा
बावुमा
Source: Insta
लिस्ट
में सातवें स्थान पर
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
ट्रेविस
हेड
हैं जिनके 774
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
ट्रेविस
हेड
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी
जायसवाल
आठवें स्थान पर हैं।
जायसवाल
के 750
रेटिंग
पॉइंट्स
हैं।
यशस्वी
जायसवाल
Source: Insta
टेस्ट
फॉर्मेट
में सबसे ज्यादा
विकेट
चटकाने वाले
प्लेयर
