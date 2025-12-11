By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ICC टेस्ट रैंकिंग में ये हैं टॉप-8 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को टेस्ट फार्मैट की नई रैंकिंग जारी कर दी। लिस्ट में देखिए टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं।

चलिए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट हैं। रूट के 898 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

जो रूट

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 827 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

केन विलियमसन

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 823 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

स्टीव स्मिथ

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक 820 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

हैरी ब्रुक

Photo: ICC/FB

श्रीलंका के कामिंदू मेंडिस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। मेंडिस के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

कामिंदू मेंडिस

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा 775 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

टेम्बा बावुमा

Source: Insta

लिस्ट में सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड हैं जिनके 774 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

ट्रेविस हेड

Photo: ICC/FB

लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आठवें स्थान पर हैं। जायसवाल के 750 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

यशस्वी जायसवाल

Source: Insta

टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले प्लेयर

 Click Here