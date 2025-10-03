टीम इंडिया के सबसे उम्रदराज प्लेयर्स

बीते साल टी-20

वर्ल्ड

कप के बाद रोहित शर्मा, विराट

कोहली

और

रवींद्र

जड़ेजा

ने टी-20 से संन्यास ले लिया था। वहीं रोहित शर्मा और विराट ने तो इसी साल

टेस्ट

से भी संन्यास ले लिया था।