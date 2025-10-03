By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
टीम इंडिया के सबसे उम्रदराज प्लेयर्स
क्रिकेटर्स
आमतौर पर 35 से 40 साल की उम्र के बीच
रिटायरमेंट
ले लेते हैं। या एक दो
फार्मैट
को अलविदा कर देते हैं।
रिटायरमेंट की उम्र
बीते साल टी-20
वर्ल्ड
कप के बाद रोहित शर्मा, विराट
कोहली
और
रवींद्र
जड़ेजा
ने टी-20 से संन्यास ले लिया था। वहीं रोहित शर्मा और विराट ने तो इसी साल
टेस्ट
से भी संन्यास ले लिया था।
बीते साल
Source: Insta
आज हम आपको टीम इंडिया में शामिल सबसे उम्रदराज
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की उम्र 38 साल है। वे अब सिर्फ
वनडे
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
'
रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट
कोहली
की उम्र 36 साल है।
कोहली
भी सिर्फ
वनडे
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
विराट
कोहली
Source: Insta
टीम इंडिया के धाकड़
ऑलराउंडर
रवींद्र
जडेजा
की उम्र 36 साल है।
जडेजा
वनडे
और
टेस्ट
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
रवींद्र
जड़ेजा
Source: Insta
विस्फोटक बल्लेबाज
सूर्यकुमार
यादव की उम्र 35 साल है। वे एक
टेस्ट
मैच खेल चुके हैं और
वनडे
और टी-20
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
सूर्यकुमार
यादव
Source: Insta
तेज गेंदबाज मोहम्मद
शमी
की बात करें तो वे 35 साल के हैं और क्रिकेट के तीनों ही
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
मोहम्मद
शमी
Source: Insta
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
की उम्र 31 साल है। वे तीनों ही
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
जसप्रीत
बुमराह
Source: Insta
केएल
राहुल का पूरा नाम जानते हैं आप?
Click Here