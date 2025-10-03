By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

टीम इंडिया के सबसे उम्रदराज प्लेयर्स

क्रिकेटर्स आमतौर पर 35 से 40 साल की उम्र के बीच रिटायरमेंट ले लेते हैं। या एक दो फार्मैट को अलविदा कर देते हैं।

रिटायरमेंट की उम्र

बीते साल टी-20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जड़ेजा ने टी-20 से संन्यास ले लिया था। वहीं रोहित शर्मा और विराट ने तो इसी साल टेस्ट से भी संन्यास ले लिया था।

बीते साल

Source: Insta

आज हम आपको टीम इंडिया में शामिल सबसे उम्रदराज प्लेयर्स कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की उम्र 38 साल है। वे अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली की उम्र 36 साल है। कोहली भी सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

विराट कोहली

Source: Insta

टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की उम्र 36 साल है। जडेजा वनडे और टेस्ट फार्मैट में एक्टिव हैं।

रवींद्र जड़ेजा

Source: Insta

विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की उम्र 35 साल है। वे एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं और वनडे और टी-20 फार्मैट में एक्टिव हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात करें तो वे 35 साल के हैं और क्रिकेट के तीनों ही फार्मैट में एक्टिव हैं।

मोहम्मद शमी

Source: Insta

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उम्र 31 साल है। वे तीनों ही फार्मैट में एक्टिव हैं।

जसप्रीत बुमराह

Source: Insta

​​केएल राहुल का पूरा नाम जानते हैं आप? 

 Click Here