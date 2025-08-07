By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ये हैं टेस्ट, टी- 20 और वनडे में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर, दो फॉर्मेट में भारतीयों का दबदबा

आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग्स में तीनों फॉर्मेट के नंबर वन ऑलराउंडर कौन- कौन हैं, यह सवाल आपके मन में आ सकता है।

दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर्स

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए 

सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। 

टेस्ट क्रिकेट

आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं।

रवींद्र जडेजा

इस भारतीय खिलाड़ी के मौजूदा समय में कुल 405 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे नंबर वन पर बने हुए हैं।

405 रेटिंग पॉइंट्स

रवींद्र जडेजा आज से नहीं, बल्कि पिछले तीन साल से दुनिया के नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर हैं।

3 साल से लगातार नंबर वन

मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई हैं।

ODI में अजमतुल्लाह उमरजई

आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग में उमरजई के कुल 296 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे हमवतन खिलाड़ी मोहम्मद नबी से 4 रेटिंग पॉइंट्स आगे हैं।

296 रेटिंग पॉइंट्स के साथ

टी-20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर भारत के हार्दिक पांड्या हैं। ताजा जारी रैंकिंग में उनके 252 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

टी-20 में हार्दिक पांड्या

