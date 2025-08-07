By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ये हैं टेस्ट, टी- 20 और वनडे में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर, दो फॉर्मेट में भारतीयों का दबदबा
आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग्स में तीनों फॉर्मेट के नंबर वन ऑलराउंडर कौन- कौन हैं, यह सवाल आपके मन में आ सकता है।
दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर्स
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की।
टेस्ट क्रिकेट
Pic Credit: Social Media
आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं।
रवींद्र जडेजा
Pic Credit: Social Media
इस भारतीय खिलाड़ी के मौजूदा समय में कुल 405 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे नंबर वन पर बने हुए हैं।
405 रेटिंग पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
रवींद्र जडेजा आज से नहीं, बल्कि पिछले तीन साल से दुनिया के नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर हैं।
3 साल से लगातार नंबर वन
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई हैं।
ODI में अजमतुल्लाह उमरजई
Video Credit: Social Media
आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग में उमरजई के कुल 296 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे हमवतन खिलाड़ी मोहम्मद नबी से 4 रेटिंग पॉइंट्स आगे हैं।
296 रेटिंग पॉइंट्स के साथ
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर भारत के हार्दिक पांड्या हैं। ताजा जारी रैंकिंग में उनके 252 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
टी-20 में हार्दिक पांड्या
Pic Credit: Social Media
