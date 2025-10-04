By Dheeraj Pal
भारत में शिक्षा को हमेशा से जीवन का अहम हिस्सा माना गया है। हर छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है।
लेकिन कुछ डिग्रियां इतनी महंगी है कि उनकी फीस सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। चलिए भारत की सबसे महंगी डिग्रियों के बारे में जानते हैं।
डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए MBBS भारत की सबसे महंगी डिग्रियों में से एक है।
सरकारी कॉलेजों में इसकी फीस किफायती होती है लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इसकी लागत काफी अधिक है।
कई प्राइवेट संस्थानों में एमबीबीएस की कुल फीस 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए एमबीए सबसे लोकप्रिय कोर्स है। इसकी फीस 20 लाख से 30 लाख रुपये तक हो सकती है।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत में लाखों छात्र करते हैं, लेकिन अगर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहां फीस बेहद ऊंची होती है।
कुछ प्रमुख प्राइवेट कॉलेजों में बी.टेक की कुल लागत 15 लाख से 25 लाख रुपये है। कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे लोकप्रिय ब्रांच की डिग्रियां सबसे महंगी होती हैं।
भारत के नामी संस्थानों से होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने पर 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है।
फैशन और डिजाइनिंग का क्षेत्र युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी पढ़ाई काफी महंगी पड़ती है।
