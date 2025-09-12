By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये है दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे देश
दुनिया के हर देश में शिक्षा बहुत जरूरी मानी जाती है। भारत सरकार के मुताबिक देश की साक्षरता 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% पहुंच गई है।
शिक्षा जरूरी
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन से देशों में लिट्रेसी रेट 100% है। यानी जिस देश का हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो।
पढ़ा-लिखा देश
साक्षरता किसी भी देश की प्रगति का सबसे अहम इंडिकेटर माना जाता है।
प्रगति का संकेत
जब ज्यादातर आबादी पढ़ने-लिखने में सक्षम होती है, तो यह न सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी मदद करता है
प्रगति में मदद
दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां साक्षरता दर लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
100 फीसदी साक्षरता
फिनलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ग्रीनलैंड, लिक्टेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान जैसे देश की साक्षरता दर 100 फीसदी है।
देश के नाम
ये देश अपनी एजुकेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से भी मिसाल बने हुए हैं।
मिसाल
यहां की सरकारें शिक्षा को लेकर बेहद एक्टिव हैं और लगातार नई योजनाएं लागू करती रहती हैं, ताकि हर नागरिक तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके।
क्वालिटी एजुकेशन
फिनलैंड और नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे टॉप का माना जाता है। इन देशों में पब्लिक स्कूलिंग और लॉन्ग लाइफ एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाता है।
टॉप का सिस्टम
यही कारण है कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हो, पढ़ाई कर सकता है।
पढ़ाई कर सकता है
ये हैं दुनिया के 7 सबसे जहरीले सांप
Click Here