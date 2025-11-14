By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 14, 2025
ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित देश
दुनिया कई बड़े शहर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। इन शहरों की हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी सेहत के लिए खतरा बन गया है।
वायु प्रदूषण
फैक्ट्री की धुआं से लेकर गाड़ियों का प्रदूषण इन सबने हवा में जहरीले कण की मात्रा बहुत बढ़ा दी है।
कारण
वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, लाहौर, काठमांडू, ढाका और बीजिंग जैसे शहरों में देखा गया है।
असर
दिल्ली की बात करें, तो देश की राजधानी में गाड़ियों की संख्या बढ़ने से धूल बढ़ती है, जो हवा को गंदी बनाती है। चलिए जानते हैं कि किन देशों में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है।
दिल्ली
बांग्लादेश लगातार वर्षों से दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित देश बना हुआ है। राजधानी ढाका में प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक रहता है।
बांग्लादेश
यहां पर ईंट भट्टों, निर्माण कार्यों और वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रमुख कारण हैं। जिससे स्वास्थ्य पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ सकता है।
प्रदूषण की वजह
पाकिस्तान का लाहौर शहर वायु प्रदूषण से भरा हुआ है। यहां की हवा में पीएम2.5 (PM2.5) स्तर अत्यधिक होता है।
पाकिस्तान
यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। कचरे का जलाना और ट्रैफिक इसका मुख्य कारण हैं।
हानिकारक
साथ ही बीजिंग पहले बहुत प्रदूषित था, लेकिन अब चीन ने सख्त नियम बनाकर इसमें सुधार किया है।
बीजिंग
बताते चलें कि ठंड के मौसम में हवा नीचे जम जाती है और प्रदूषण बढ़ जाता है।
ठंड में बढ़ता है प्रदूषण
