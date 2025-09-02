By Mohit
ये हैं भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर
क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी की हाईट को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना की अन्य कई खेलों में है।
बल्लेबाजी में तो नहीं मगर हां गेंदबाजी में लंबे कद के गेंदबाजों की अलग धाक रहती है।
आज हम आपको भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर से मिलवा रहे हैं जो कि अपने लंबे कद के वजह से चर्चा में रहे।
पंकज सिंह की हाईट 6 फीट 6 इंच है। इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला।
इस पूर्व गेंदबाज की हाईट भी 6 फीट 6 इंच ही है। कुरुविल्ला ने टीम इंडिया के लिए 10 टेस्ट मैच और 25 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले।
टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज लंबे समय तक अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा।
ईशांत शर्मा की हाईट 6 फीट 5 इंच है। ईशांत ने 105 टेस्ट मैच, 80 वनडे मैच तो 14 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
लेग स्पिन गेंदबाजी करने वाले राहुल शर्मा की हाईट 6 फीट 4 इंच है। राहुल को 4 वनडे मैच तो 2 टी-20 मैच खेलने का मौका मिला।
पूर्व स्पिन गेंदबाज नीलेश कुलकर्णी की हाईट भी 6 फीट 4 इंच है।
