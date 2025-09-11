By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
ये हैं दुनिया के 7 सबसे जहरीले सांप
दुनिया में सबसे खतरनाक व जहरीले जानवर सांप होते हैं। हालांकि कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं।
खतरनाक सांप
लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे जहरीले सांप कौन से हैं? चलिए 7 सबसे जहरीले सांप के बारे में जानते हैं।
7 जहरीले सांप
सॉ स्कैल्ड वाइपर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है। यह मिडल ईस्ट और मध्य एशिया में पाया जाता है। ये सांप घनी आबादी वाले इलाकों में मिलता है।
सॉ-स्कैल्ड वाइपर
यही वजह है कि ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। भारत में ये सांप हर साल करीब पांच हजार मौतों की वजह बनता है।
ज्यादा खतरनाक
इनलैंड टाइपन भी सबसे खतरनाक सांप है। मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला ये सांप चूहों का शिकार करता है। यह जमीन के नीचे ज्यादा रहता है।
इनलैंड टाइपन
ब्लैक माम्बा ऐसा सांप है, जिसके आगे जंगल का राजा शेर भी हार मान जाता है। अफ्रीका में मिलने वाला ये सांप टाइपन से अलग बहुत ज्यादा आक्रामक होता है।
ब्लैक माम्बा
रसल वाइपर जब काटता है तो भीषण दर्द होता है। इसे काफी आक्रामक और तेज-तर्रार बताया जाता है। भारत में सांप काटने की 43% घटनाओं के पीछे यही सांप होता है।
रसल वाइपर
कॉमन करै काफी जहरीला है। इसके जहर में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो मसल्स पैरालाइसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर और मौत तक की वजह बन सकते हैं।
कॉमन करैत
भारत में जो सांप सबसे खतरनाक माने जाते हैं, उनमें इंडियन कोबरा भी शामिल है। ये इंसानी बस्तियों में या करीब ही रहता है क्योंकि इसका मुख्य शिकार चूहा है।
इंडियन कोबरा
भारतीय उपमहाद्वीप से दूर अफ्रीका में बड़ा और डरावना पफ एडर मिलता है। डराने पर ये भागने के बजाय सामना करता है। ये अटैक करने से पहले चेतावनी भी देता है।
पफ एडर
