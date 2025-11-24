By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025
ये हैं दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बैटर
मौजूदा समय में टी-20 क्रिकेट में दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
टी-20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा के 920 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे लंबे समय से नंबर वन बने हुए हैं।
920 रेटिंग पॉइंट्स
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट हैं।
फिल सॉल्ट
मौजूदा समय में सॉल्ट के 849 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
849 रेटिंग पॉइंट्स
779 रेटिंग पॉइंट्स के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
पथुम निसांका तीसरे स्थान पर
इंग्लैंड के जोस बटलर के 770 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे चौथे स्थान पर हैं।
जोस बटलर चौथे स्थान पर
भारत के तिलक वर्मा के इस समय 761 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पांचवे स्थान पर हैं।
तिलक वर्मा नंबर 5 पर
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड इस सूची में 713 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 6वें स्थान पर हैं।
ट्रेविस हेड 6वें स्थान पर
