By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ये हैं दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बैटर

मौजूदा समय में टी-20 क्रिकेट में दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

टी-20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। 

अभिषेक शर्मा

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा के 920 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे लंबे समय से नंबर वन बने हुए हैं।

920 रेटिंग पॉइंट्स 

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट हैं।

फिल सॉल्ट

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में सॉल्ट के 849 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

849 रेटिंग पॉइंट्स

Pic Credit: Social Media

779 रेटिंग पॉइंट्स के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

पथुम निसांका तीसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

इंग्लैंड के जोस बटलर के 770 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे चौथे स्थान पर हैं।

जोस बटलर चौथे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

भारत के तिलक वर्मा के इस समय 761 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पांचवे स्थान पर हैं।

तिलक वर्मा नंबर 5 पर

Pic Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड इस सूची में 713 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 6वें स्थान पर हैं।

ट्रेविस हेड 6वें स्थान पर

Pic Credit: Social Media

सर्दियों में रोज संतरा खाएं, ये 7 अद्भुत फायदे पाएं

 Click Here