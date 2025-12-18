By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 18, 2025

ये हैं IPL इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत साल 2008 में हुई थी।

आईपीएल की शुरुआत

तब से यह लीग हर साल लगातार खेली जा रही है।

लगातार खेली जा रही

साल 2026 में इस लीग का 19वां संस्करण खेला जाएगा। अब तक इसके 18 संस्करण खेले जा चुके हैं।

19वां संस्करण

आज हम आपको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके टॉप-5 खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। साल 2025 के ऑक्शन में लखनऊ सुपरजायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा था।

ऋषभ पंत

लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम है। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने साल 2025 के ऑक्शन में 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था।

श्रेयस अय्यर

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का नाम है। साल 2026 के आईपीएल के लिए हुए ऑक्शन में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख में अपने खेमे में शामिल किया।

कैमरून ग्रीन

आईपीएल के इतिहास के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क हैं। साल 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। 

मिचेल स्टार्क

लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का नाम है। साल 2025 के ऑक्शन में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था।

वेंकटेश अय्यर

