By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 03, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे होटल

भारत में आपने कई होटल देखे होंगे और उनमें कई बार रुके भी होंगे, लेकिन कभी आपने महंगे होटलों में रुकने का सोचा है। 

महंगे होटल

चलिए आज हम आपको भारत के 5 सबसे महंगे होटल के बारे में बताने  जा रहा हूं।

5 महंगे होटल

आगरा में स्थित ये होटल ताजमहल से करीब 600 मीटर की दूरी पर मौजूद है।

ओबेरॉय अमरविलास

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस होटल में रात रुकने की कीमत मिनिमम 25 हजार से अधिकतम 1.5 लाख रुपये है। 

कीमत

​रामबाग पैलेस को 'ज्वेल ऑफ जयपुर' भी कहते हैं। यहां के कमरे, राजसी गार्डन और शानदार डाइनिंग हॉल देखकर लगेगा जैसे आप किसी सेट पर आ गए हो। 

​रामबाग पैलेस

एक रात का किराया करीबन यहां का ₹90000 से शुरू होता है ₹1000000 से भी अधिक का हो सकता है।

किराया

इस होटल को 1928 से 1943 के बीच जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी चित्तर पहाड़ी में बनवाया गया था। यहां एक दिन का किराया 21 हजार से 4 लाख रुपये तक है।

उम्मेद भवन पैलेस

हैदराबाद की पहाड़ियों पर बना ये महल कभी निजाम का घर हुआ करता था, अब इसे होटल में बदल दिया गया है। 

ताज फलकनुमा पैलेस

इस होटल रुकने की कीमत करीबन ₹50000 से ₹7.5 लाख प्रति रात है। इसकी छत से हैदराबाद का नजारा सच में कमाल का लगता है।

कीमत

यह होटल पिचोला झील के बीच स्थित है। इसे दुनिया के सबसे रोमांटिक और सबसे महंगे होटलों में गिना जाता है।

ताज लेक पैलेस, उदयपुर

कौन सा ऐसा जानवर है जो जीभ से साफ कर लेता है अपने कान?

 Click Here