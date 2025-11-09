By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 09, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
भूल तो नहीं गए आप, ये हैं ODI में दोहरा शतक जड़ने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट का इतिहास वर्षों पुराना है। 50 ओवर के इस खेल में बहुत रन बनते हैं।
वनडे क्रिकेट
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में कई भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रचा है।
भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा
Pic Credit: Social Media
आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक लगाए हैं।
दोहरा शतक लगाने वाले बैटर
Pic Credit: Social Media
इस सूची में सचिन तेंदुलकर से लेकर शुभमन गिल तक का नाम शामिल है। आइए इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
जानिए कौन-कौन से 5 नाम
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2010 में ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
सचिन के बाद वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था। यह बात साल 2011 की है। इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 219 रनों की पारी खेली थी।
वीरेंद्र सहवाग
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने तीन बार वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने पहली बार 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेली थी। 264 रनों की ऐतिहासिक पारी साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ ही साल 2017 में नाबाद 208 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
इस लिस्ट में भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे ईशान किशन का नाम भी शामिल है। वे भी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रनों की पारी खेली थी।
ईशान किशन
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रनों की पारी खेली थी। आपके लिए यह जानना अहम है कि ईशांत किशन के अलावा जितने भी भारतीय बल्लेबाजों ने दोहरा शतक लगाया है, सबने भारत की सरजमीं पर ही यह कारनामा किया है।
शुभमन गिल
Pic Credit: Social Media
सर्दियों में रोज अरहर की दाल खाएं सेहत बनाएं, 7 अद्भुत फायदे