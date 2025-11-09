By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भूल तो नहीं गए आप, ये हैं ODI में दोहरा शतक जड़ने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट का इतिहास वर्षों पुराना है। 50 ओवर के इस खेल में बहुत रन बनते हैं।

वनडे क्रिकेट

वनडे क्रिकेट में कई भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रचा है। 

भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा

आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक लगाए हैं।

दोहरा शतक लगाने वाले बैटर

इस सूची में सचिन तेंदुलकर से लेकर शुभमन गिल तक का नाम शामिल है। आइए इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

जानिए कौन-कौन से 5 नाम

सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2010 में ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

सचिन तेंदुलकर

सचिन के बाद वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था। यह बात साल 2011 की है। इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 219 रनों की पारी खेली थी।

वीरेंद्र सहवाग

रोहित शर्मा ने तीन बार वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने पहली बार 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेली थी। 264 रनों की ऐतिहासिक पारी साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ ही साल 2017 में नाबाद 208 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा 

इस लिस्ट में भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे ईशान किशन का नाम भी शामिल है। वे भी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रनों की पारी खेली थी।

ईशान किशन

शुभमन गिल ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रनों की पारी खेली थी। आपके लिए यह जानना अहम है कि ईशांत किशन के अलावा जितने भी भारतीय बल्लेबाजों ने दोहरा शतक लगाया है, सबने भारत की सरजमीं पर ही यह कारनामा किया है।

शुभमन गिल

