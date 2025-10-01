By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ये हैं एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में कुलदीप का जलवा
एशिया कप का आगाज साल 1984 में हुआ था। तब से अब तक इस टूर्नामेंट के 17 संस्करण खेले जा चुके हैं।
एशिया कप
17 में से 3 टी-20 फॉर्मेट में खेले गए हैं, जबकि 14 वनडे फॉर्मेट में खेले गए हैं।
कुल 17 संस्करण खेले गए
आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने एशिया कप वनडे और टी-20 फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक विकेट लिए हैं।
सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
एशिया कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के कुलदीप यादव के नाम है।
कुलदीप यादव
कुलदीप यादव ने एशिया कप में अब तक सर्वाधिक विकेट लिए हैं। उन्होंने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप में 36 विकेट हासिल किए हैं।
लिए हैं कुल 36 विकेट
लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं। मलिंगा ने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 33 विकेट हासिल किए हैं।
लसिथ मलिंगा दूसरे नंबर पर
सूची में तीसरे स्थान पर मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने एशिया कप में दोनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 30 विकेट लिए हैं।
मुथैया मुरलीधरन तीसरे स्थान पर
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। दोनों फॉर्मेट मिलाकर जडेजा ने एशिया कप में 29 विकेट हासिल किए हैं।
रवींद्र जडेजा नंबर 4 पर
बांग्लादेश के शाकिब-अल-हसन इस सूची में 5वें और आखिरी स्थान पर हैं। इस ऑलराउंडर ने एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 28 विकेट लिए।
शाकिब-अल-हसन
