By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ये हैं एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में कुलदीप का जलवा

एशिया कप का आगाज साल 1984 में हुआ था। तब से अब तक इस टूर्नामेंट के 17 संस्करण खेले जा चुके हैं।

एशिया कप

Pic Credit: Social Media

17 में से 3 टी-20 फॉर्मेट में खेले गए हैं, जबकि 14 वनडे फॉर्मेट में खेले गए हैं। 

कुल 17 संस्करण खेले गए

Pic Credit: Social Media

आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने एशिया कप वनडे और टी-20 फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक विकेट लिए हैं।

सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के कुलदीप यादव के नाम है।

कुलदीप यादव

Pic Credit: Social Media

कुलदीप यादव ने एशिया कप में अब तक सर्वाधिक विकेट लिए हैं। उन्होंने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप में 36 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं कुल 36 विकेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं। मलिंगा ने वनडे और टी-20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 33 विकेट हासिल किए हैं।

लसिथ मलिंगा दूसरे नंबर पर

Pic Credit: Social Media

सूची में तीसरे स्थान पर मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने एशिया कप में दोनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 30 विकेट लिए हैं।

मुथैया मुरलीधरन तीसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। दोनों फॉर्मेट मिलाकर जडेजा ने एशिया कप में 29 विकेट हासिल किए हैं।

रवींद्र जडेजा नंबर 4 पर 

Video Credit: Social Media

बांग्लादेश के शाकिब-अल-हसन इस सूची में 5वें और आखिरी स्थान पर हैं। इस ऑलराउंडर ने एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 28 विकेट लिए।

शाकिब-अल-हसन

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब खेलेंगे?

 Click Here