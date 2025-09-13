By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 13, 2025

ये हैं टी-20 इंटरनेशनल में 300+ का स्कोर बनाने वाली 3 टीमें

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक खास रिकॉर्ड बना।

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका

इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन बनाए।

इंग्लैंड ने बनाए 300 से अधिक रन

इंग्लैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और जोस बटलर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

फिल सॉल्ट और बटलर ने खूब तोड़ा

एक तरफ जहां फिल सॉल्ट ने 60 गेंदों में 141 रन बनाए, वहीं जोस बटलर ने 30 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली।

दोनों ने बनाए इतने रन

बीच में आकर जेकब बेथल ने 14 गेंदों में 26 और हैरी ब्रुक ने 21 गेंदों में 41 रन बनाए। 

बेथल और ब्रुक ने भी किया सहयोग

इस तरह इंग्लैंड ने कुल 304 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। 

304 रनों का ऐतिहासिक स्कोर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली अब इंग्लैंड तीसरी टीम बन गई है।

300+ बनाने वाली तीसरी टीम बनी इंग्लैंड

इंग्लैंड से पहले जिम्बाब्वे और नेपाल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर बनाया था।

नेपाल और जिम्बाब्वे ने किया था कारनामा

जिम्बाब्वे ने साल 2024 में गाम्बिया की टीम के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए थे।

जिम्बाब्वे ने बनाए थे 344 रन

वहीं, नेपाल की टीम ने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का स्कोर खड़ा किया था।

नेपाल ने बनाए थे 314 रन

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

