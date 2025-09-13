By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ये हैं टी-20 इंटरनेशनल में 300+ का स्कोर बनाने वाली 3 टीमें
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक खास रिकॉर्ड बना।
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन बनाए।
इंग्लैंड ने बनाए 300 से अधिक रन
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और जोस बटलर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।
फिल सॉल्ट और बटलर ने खूब तोड़ा
Pic Credit: Social Media
एक तरफ जहां फिल सॉल्ट ने 60 गेंदों में 141 रन बनाए, वहीं जोस बटलर ने 30 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली।
दोनों ने बनाए इतने रन
Pic Credit: Social Media
बीच में आकर जेकब बेथल ने 14 गेंदों में 26 और हैरी ब्रुक ने 21 गेंदों में 41 रन बनाए।
बेथल और ब्रुक ने भी किया सहयोग
Pic Credit: Social Media
इस तरह इंग्लैंड ने कुल 304 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया।
304 रनों का ऐतिहासिक स्कोर
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली अब इंग्लैंड तीसरी टीम बन गई है।
300+ बनाने वाली तीसरी टीम बनी इंग्लैंड
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड से पहले जिम्बाब्वे और नेपाल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर बनाया था।
नेपाल और जिम्बाब्वे ने किया था कारनामा
जिम्बाब्वे ने साल 2024 में गाम्बिया की टीम के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए थे।
जिम्बाब्वे ने बनाए थे 344 रन
Pic Credit: Social Media
वहीं, नेपाल की टीम ने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का स्कोर खड़ा किया था।
नेपाल ने बनाए थे 314 रन
Pic Credit: Social Media
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
Click Here