By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
ये हैं दुनिया की 10 सबसे जहरीली मकड़ियां
ऑस्ट्रेलियाई फनल-वेब स्पाइडर दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ी होती है। यह काफी गुस्सैल भी होती है। इसके काटने से बहुत दर्द होता है।
फनल-वेब स्पाइडर
इस मकड़ी का साइज एक मनुष्य की उंगली के जितना बड़ा हो सकता है। भटकती मकड़ी में फीमेल, मेल के मुकाबले अधिक जहरीली होती है।
ब्राजील की भटकती मकड़ी
चिलीयन रिक्लूस मकड़ी मुख्य रूप से चिली में पाई जाती है। इसे अमेरिका और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी देखा गया है। ये भी खतरनाक होती हैं।
चिलीयन रिक्लूस मकड़ी
भूरी रिक्लूज मकड़ी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं ये थोड़ी शर्मिली स्वभाव की होती है।
रिक्लूज मकड़ी
रेडबैक मकड़ियों को इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। इन मकड़ियों में से किसी एक का काटना इंसानों के लिए काफी दर्दनाक साबित हो सकता है।
रेडबैक मकड़ी
साउथ की ब्लैक विडो को सबसे जानलेवा मकड़ियों में से एक माना जाता है। इसके काटने से इंसान की मौत नहीं होती है।
ब्लैक विडो
व्हाइट टेल स्पाइडर अपने शिकार को जालों में नहीं फंसाती और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका पसंदीदा शिकार दूसरी मकड़ियां होती हैं। ये भी काफी जहरीली होती है।
व्हाइट टेल स्पाइडर
ब्राउन विडो स्पाइडर को इनके धारीदार पैरों और पेट पर चमकीले निशानों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये भी काफी खतरनाक होते हैं।
ब्राउन विडो स्पाइडर
लाइकोसा टैरंटुला स्पाइडर काफी बड़ी मकड़ी है। यह दक्षिणी यूरोप में पाई जाती है और इसका नाम दक्षिणी इटली के टारंटो शहर के नाम पर रखा गया है।
लाइकोसा टैरंटुला स्पाइडर
माउस स्पाइडर भी काफी खतरनाक होते हैं। अगर ये आपको काट लेता है तो इसके जहर से सिरदर्द हो सकता है।
माउस स्पाइडर
