By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी मुर्गियों की नस्लें
अयाम सेमानी दुनिया की सबसे महंगी मुर्गियों की नस्ल है। इस इंडोनेशियाई नस्ल की कीमत लगभग $5000 हो सकता है।
अयाम सेमानी
वियतनाम की दुर्लभ और महंगी नस्ल है, जिसे ड्रैगन लेग्ड चिकन भी कहा जाता है। इसकी कीमत करीब $2600 हो सकती है।
डोंग ताओ
यह भारत की नस्ल है। यह काफी फेमस है। यह अपने काले रंग और पौष्टिक मांस के लिए जानी जाती है। इसकी कीमत $1200 तक हो सकती है।
कड़कनाथ
यह एक कॉम्पैक्ट तुर्की नस्ल है। पहले यह ओटोमन महल में पाली जाती थी। यह मुर्गी भी काफी कीमती है।
सुल्तान
इसके पास गतिशील पूंछ के पंख होते हैं। यह जापान और जर्मनी में शो-ब्रेड है। इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है।
फीनिक्स
यह पुरानी जापानी नस्ल जो अपने लंबे पूंछ और पतली बनावट के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत बहुत हाई है।
योकोहामा
ब्रिटिश विरासत की एक नस्ल जो अपने तेज विकास और हाई क्वालिटी वाले मांस के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत 20 हजार रुपये तक हो सकती है।
इक्सवर्थ
यह एक ब्रिटिश नस्ल का मुर्गा है, जो अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता है। साथ ही यह प्रभावशाली अंडे देने के लिए भी मशहूर है। इसकी कीमत भी काफी हाई है।
लैवेंडर ऑरपिंगटन
पोलिश चिकन जो अपने खूबसूरत सिर की सिखा के लिए जाना जाता है। यह अपने हाई क्वालिटी मांस के लिए जाना जाता है।
पोलिश चिकन
सेबराइट मूर्गी भी काफी महंगी होती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी बैंटम नस्लों में से एक है।
सेबराइट
ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे होटल
Click Here