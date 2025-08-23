By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025

 Sports

ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ टी-20 गेंदबाज, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय?

717 की रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी इस समय दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज हैं।

जैकब डफी (न्यूजीलैंड)

Pic Credit: Social Media

710 रेटिंग वाले आदिल राशिद दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के इस अनुभवी लेग स्पिनर को उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है।

आदिल राशिद (इंग्लैंड)

Pic Credit: Social Media

707 की रेटिंग के साथ वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन तीसरे पायदान पर हैं।

अकील हुसैन (वेस्टइंडीज)

Pic Credit: Social Media

706 की रेटिंग वाले वरुण चक्रवर्ती चौथे स्थान पर हैं। भारत के यह मिस्ट्री स्पिनर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पर हैं।

वरुण चक्रवर्ती (भारत)

Video Credit: Social Media

700 की रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के स्पिन जादूगर एडम जम्पा पांचवें नंबर पर हैं।

एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)

Pic Credit: Social Media

679 की रेटिंग वाले श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिन्दु हसरंगा छठे स्थान पर हैं।

वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)

Pic Credit: Social Media

674 की रेटिंग के साथ भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई सातवें पायदान पर हैं।

रवि बिश्नोई (भारत)

Pic Credit: Social Media

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान 664 की रेटिंग के साथ आठवें स्थान पर हैं।

राशिद खान (अफगानिस्तान)

Pic Credit: Social Media

658 की रेटिंग वाले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस नौवें पायदान पर हैं।

नाथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया)

Pic Credit: Social Media

653 की रेटिंग के साथ भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।

अर्शदीप सिंह (भारत)

Pic Credit: Social Media

