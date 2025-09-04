By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

एबी डिविलियर्स के अनुसार ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ ODI बल्लेबाज

एबी डिविलियर्स ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली को बताया है।

विराट कोहली को बताया नंबर वन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने इस सूची में दूसरे स्थान पर खुद को रखा है।

खुद को दूसरे नंबर पर चुना

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर डिविलियर्स ने रिकी पोंटिंग को रखा है।

पोंटिंग को दिया तीसरा स्थान

Pic Credit: Social Media

एबी डिविलियर्स के अनुसार, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दुनिया के चौथे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं।

सचिन चौथे बेहतरीन बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

डिविलियर्स ने पांचवे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला को रखा है।

पांचवे स्थान पर हमवतन अमला को रखा

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 6वें स्थान पर रोहित शर्मा हैं। रोहित अपनी विस्फटोक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

रोहित शर्मा को नंबर 6 पर दी जगह

Video Credit: Social Media

महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने 7वें स्थान पर रखा है।

धोनी को 7वां स्थान

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 8वें नंबर पर डिविलियर्स ने श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा को जगह दी है।

कुमार संगाकारा 8वें नंबर पर

Pic Credit: Social Media

सूची में 9वें स्थान पर उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को रखा है।

बाबर आजम को दिया नौवां स्थान

Pic Credit: Social Media

डेविड वॉर्नर 10वें नंबर पर

वनडे के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को 10वें नंबर पर जगह दी है।

Pic Credit: Social Media

