By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ये हैं नेपाल की 7 बेहद खूबसूरत महिला क्रिकेटर
नेपाल की महिला क्रिकेटर्स अपने खेल के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।
नेपाल की खूबसूरत क्रिकेटर्स
Pic Credit: Social Media
ऐसें में आइए आज हम आपको इस देश की कुछ बेहद खूबसूरत क्रिकेटर्स से मिलाते हैं।
मिलिए
Pic Credit: Social Media
अश्मिना कर्माचार्य ने नेपाल महिला क्रिकेट टीम की ओर से साल 2022 में डेब्यू किया था। वे खूबसूरती की मिसाल पेश करती हैं।
अश्मिना कर्माचार्य
Pic Credit: Social Media
कृतिका अपने खेल के साथ अपने शानदार लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। वे नेपाल की स्टार क्रिकेटर्स में से एक हैं।
कृतिका छेत्री
Pic Credit: Social Media
नेपाल की महिला क्रिकेटर बिंदु रावल को उनके खेल के अलावा ग्लैमरस अंदाज के लिए भी काफी पसंद करते हैं।
बिंदु रावल
Pic Credit: Social Media
नेपाल की विस्फोटक बल्लेबाज रुबिना छेत्री सही मायनों में किसी अदाकारा से कम नहीं लगती हैं।
रुबिना छेत्री
Pic Credit: Social Media
नेपाल की 28 साल की महिला क्रिकेटर इंदु बर्मा अपने हुस्न का जादू बिखेरती नजर आती हैं।
इंदु बर्मा
Pic Credit: Social Media
ईश्वरी बिष्ट की गिनती नेपाल की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।
ईश्वरी बिष्ट
Pic Credit: Social Media
नेपाल की महिला क्रिकेटर खुशी डंगोल भी खूबसूरती के मामले में से किसी से कम नहीं हैं।
खुशी डंगोल
Pic Credit: Social Media
