By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ये हैं नेपाल की 7 बेहद खूबसूरत महिला क्रिकेटर

नेपाल की महिला क्रिकेटर्स अपने खेल के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।

नेपाल की खूबसूरत क्रिकेटर्स

Pic Credit: Social Media

ऐसें में आइए आज हम आपको इस देश की कुछ बेहद खूबसूरत क्रिकेटर्स से मिलाते हैं।

मिलिए 

Pic Credit: Social Media

अश्मिना कर्माचार्य ने नेपाल महिला क्रिकेट टीम की ओर से साल 2022 में डेब्यू किया था। वे खूबसूरती की मिसाल पेश करती हैं।

अश्मिना कर्माचार्य

Pic Credit: Social Media

कृतिका अपने खेल के साथ अपने शानदार लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। वे नेपाल की स्टार क्रिकेटर्स में से एक हैं।

कृतिका छेत्री

Pic Credit: Social Media

नेपाल की महिला क्रिकेटर बिंदु रावल को उनके खेल के अलावा ग्लैमरस अंदाज के लिए भी काफी पसंद करते हैं।

बिंदु रावल

Pic Credit: Social Media

नेपाल की विस्फोटक बल्लेबाज रुबिना छेत्री सही मायनों में किसी अदाकारा से कम नहीं लगती हैं।

रुबिना छेत्री

Pic Credit: Social Media

नेपाल की 28 साल की महिला क्रिकेटर इंदु बर्मा अपने हुस्न का जादू बिखेरती नजर आती हैं।

इंदु बर्मा

Pic Credit: Social Media

ईश्वरी बिष्ट की गिनती नेपाल की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।

ईश्वरी बिष्ट

Pic Credit: Social Media

नेपाल की महिला क्रिकेटर खुशी डंगोल भी खूबसूरती के मामले में से किसी से कम नहीं हैं।

खुशी डंगोल

Pic Credit: Social Media

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बेटी से नहीं हटा पाएंगे नजरें

 Click Here